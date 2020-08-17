Литва собирается отменить запрет на въезд из пострадавших от коронавируса стран ЕС 🔊 Воспроизвести Фото изх архива "Обзора". Автор - Виктор Грецкас







Правительство Литвы в понедельник намеревается отменить запрет на въезд в Литву иностранцев из тех стран Евросоюза (ЕС), которые сильно пострадали от коронавируса.



Этот вопрос будет обсуждаться на внеочередном заседании Кабмина.



Согласно теперешнему порядку, если в стране ЕС двухнедельный показатель заболеваемости коронавирусом превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей, то из этих стран в Литву могут въезжать граждане страны, а въезд иностранцев запрещен.



Такой порядок также распространяется на невходящие в ЕС страны - Великобританию, Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.



Если Кабмин одобрит предложение МВД, то граждане всех этих стран смогут прибывать в Литву без ограничений, однако должны будут самоизолироваться, сообщает BNS. Этот вопрос будет обсуждаться на внеочередном заседании Кабмина.Согласно теперешнему порядку, если в стране ЕС двухнедельный показатель заболеваемости коронавирусом превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей, то из этих стран в Литву могут въезжать граждане страны, а въезд иностранцев запрещен.Такой порядок также распространяется на невходящие в ЕС страны - Великобританию, Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.Если Кабмин одобрит предложение МВД, то граждане всех этих стран смогут прибывать в Литву без ограничений, однако должны будут самоизолироваться, сообщает BNS. "Если полностью запретим, то скоро окажемся в ситуации, что никого не пустим в страну", - отметил в среду премьер Саулюс Сквернялис, не став объяснять, почему в условиях бушующей ныне в мире пандемии такой вариант неприемлем для Литвы.



В настоящее время изоляция обязательна для лиц, вернувшихся из стран, где показатель заболеваемости не превышает 16 случаев на 100 тыс. жителей.



Новый порядок будет действовать и для некоторых маленьких стран Европы - Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.



Согласно порядку, действующему сейчас, без ограничений в Литву могут прибывать иностранцы из Великобритании, Словании, Лихтенштейна, Дании, Германии, Ирландии, Словакии, Италии, Греции, Норвегии, Латвии, Эстонии, Финляндии и Венгрии.



Обязательна самоизоляция для прибывающих из Швейцарии, Франции, Польши, Хорватии, Австрии и Кипра.



Запрещен въезд из Люксембурга, Румынии, Испании, Бельгии, Болгарии, Мальты, Швеции, Чехии, Нидерландов, Португалии и Исландии. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, запрет, въезд, коронавирус, самоизоляция — статья прочитана 94 раза Комментарии