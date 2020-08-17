В Литве за сутки стало на 20 новых случаев коронавируса больше 🔊 Воспроизвести







За минувшие сутки в Литве подтверждено 20 новых случая коронавируса, общее количество выросло до 2436, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения Литвы.



В данный момент коронавирусом больны 637 человек, 1705 человек выздоровели.



В изоляции находится 3168 человек.



От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 154 завозных случая.



За минувшие сутки проверены 1753 пробы на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 580 тыс. 453.



В данный момент коронавирусом больны 637 человек, 1705 человек выздоровели.В изоляции находится 3168 человек.От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 154 завозных случая.За минувшие сутки проверены 1753 пробы на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 580 тыс. 453. Инф. «Обзора», BNS Категории: здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, смертность, коронавирус — статья прочитана 104 раза Комментарии