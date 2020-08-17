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В Литве за сутки стало на 20 новых случаев коронавируса больше
За минувшие сутки в Литве подтверждено 20 новых случая коронавируса, общее количество выросло до 2436, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения Литвы.
В данный момент коронавирусом больны 637 человек, 1705 человек выздоровели.
В изоляции находится 3168 человек.
От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 154 завозных случая.
За минувшие сутки проверены 1753 пробы на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 580 тыс. 453.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, смертность, коронавирус
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