ССР задержала подозреваемого в коррупции судью Шяуляйского окружного суда Р. Юргайтиса 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







Служба спецрасследований (ССР) задержала судью Шяуляйского окружного суда Раймундаса Юргайтиса, который подозревается в злоупотреблении служебным положением и взяточничестве.



Как информировала BNS пресс-секретарь ССР Рената Кеблене, в расследовании дела о злоупотреблении, подкупе, взяточничестве и торговле влиянием еще четырем частным лицам предъявлены подозрения в торговле влиянием и подкупе.



„Он задержан, он подозреваемый с момента задержания. Подозрения в злоупотреблении служебным положением и взяточничестве", - рассказала Рената Кеблене.



Шяуляйская ССР в понедельник проводит допросы, обыски на рабочих местах и дома, выемки необходимых для расследования документов.



Генпрокуратура сообщила, что собранные данные позволяют обоснованно предполагать, что Р. Юргайтис злоупотреблял служебным положением, дал обещание с выгодой для себя и договорился принять взятку от другого лица.



Подозрения судье были предъявлены после того, как в понедельник президент Г. Науседа лишил его неприкосновенности.



По информации ССР, данные о предполагаемых преступных действиях судьи получены при расследовании предполагаемой коррупционной деятельности - попытки физических лиц оказать воздействие на решение суда, используя свои знакомства и другое вероятное влияние.



Расследование контролирует прокурор Департамента организованной преступности и коррупции Генпрокуратуры. Как информировала BNS пресс-секретарь ССР Рената Кеблене, в расследовании дела о злоупотреблении, подкупе, взяточничестве и торговле влиянием еще четырем частным лицам предъявлены подозрения в торговле влиянием и подкупе.„Он задержан, он подозреваемый с момента задержания. Подозрения в злоупотреблении служебным положением и взяточничестве", - рассказала Рената Кеблене.Шяуляйская ССР в понедельник проводит допросы, обыски на рабочих местах и дома, выемки необходимых для расследования документов.Генпрокуратура сообщила, что собранные данные позволяют обоснованно предполагать, что Р. Юргайтис злоупотреблял служебным положением, дал обещание с выгодой для себя и договорился принять взятку от другого лица.Подозрения судье были предъявлены после того, как в понедельник президент Г. Науседа лишил его неприкосновенности.По информации ССР, данные о предполагаемых преступных действиях судьи получены при расследовании предполагаемой коррупционной деятельности - попытки физических лиц оказать воздействие на решение суда, используя свои знакомства и другое вероятное влияние.Расследование контролирует прокурор Департамента организованной преступности и коррупции Генпрокуратуры. BNS Категории: чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, коррупция, судья — статья прочитана 124 раза Комментарии