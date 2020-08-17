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ССР задержала подозреваемого в коррупции судью Шяуляйского окружного суда Р. Юргайтиса
Служба спецрасследований (ССР) задержала судью Шяуляйского окружного суда Раймундаса Юргайтиса, который подозревается в злоупотреблении служебным положением и взяточничестве.
Как информировала BNS пресс-секретарь ССР Рената Кеблене, в расследовании дела о злоупотреблении, подкупе, взяточничестве и торговле влиянием еще четырем частным лицам предъявлены подозрения в торговле влиянием и подкупе.
„Он задержан, он подозреваемый с момента задержания. Подозрения в злоупотреблении служебным положением и взяточничестве", - рассказала Рената Кеблене.
Шяуляйская ССР в понедельник проводит допросы, обыски на рабочих местах и дома, выемки необходимых для расследования документов.
Генпрокуратура сообщила, что собранные данные позволяют обоснованно предполагать, что Р. Юргайтис злоупотреблял служебным положением, дал обещание с выгодой для себя и договорился принять взятку от другого лица.
Подозрения судье были предъявлены после того, как в понедельник президент Г. Науседа лишил его неприкосновенности.
По информации ССР, данные о предполагаемых преступных действиях судьи получены при расследовании предполагаемой коррупционной деятельности - попытки физических лиц оказать воздействие на решение суда, используя свои знакомства и другое вероятное влияние.
Расследование контролирует прокурор Департамента организованной преступности и коррупции Генпрокуратуры.
Категории: чп и криминал, в странах Балтии
Комментарии
обыватель
17 августа, 14:05
#
+2
подозрения GALIMAI не подтвердятся
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