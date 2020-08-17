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Власти Литвы после критики Еврокомиссии решили исправиться
Чтобы избежать санкций Евросоюза, Литва начинает исправлять решение о сроке возврата туристам денег за отмененные из-за коронавируса туры. Предполагается, что туристам должны возвращать деньги в течение двух недель, а не в течение 90 дней, как решил Сейм весной.
Европейская комиссия (ЕК) уже начала против Литвы процедуру рассмотрения нарушения, в следующую среду правительство Литвы будет обсуждать предложение от отмене продления срока, которое не соответствует директиве ЕС.
Руководитель Ассоциации туризма Литвы Милда Плепите-Райнене утверждает, что сокращение сроков возврата денег может создать опасность для работы некоторых туроператоров.
„Возврат срока в 14 дней вместо 90 дней действительно сильно осложнит работу туроператоров (...) Мы не говорим, что этих денег нет, которые заплатили туристы, - они есть. Просто принцип работы туроператоров такой, что много денег выплачивается авансом - авиакомпаниям, зарубежным партнерам, гостиницам, перевозчикам, и вернуть эти деньги при такой ситуации в мире очень сложно", - заявила Милда Плепите-Райнене.
Если Сейм примет поправки, то туроператоры сохранят право по соглашению с клиентами предлагать им купоны, действующие 12 мес.
В начале июля ЕК объявила, что национальные правила турпакетов Литвы и еще девяти стран ЕС нарушают правовые нормы ЕС, и начала процесс расследования нарушения.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: политика, в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, санкции, евросоюз, Туроператор
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