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Вильнюс думать будет о ситуации в Беларуси

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа в четверг встретился с представителями действующих в Беларуси неправительственных организаций. Фото: lrp.lt




Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник на встрече с главами правительства, Сейма и служб госбезпасности обсудит ситуацию в Беларуси и дальнейшую реакцию Литвы. Позднее в понедельник президент планирует обсудить ситуацию в Беларуси и с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщил BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис, на встречах в руководством Сейма, лидерами фракций и главами некоторых парламентских комитетов также планируется обсудить чрезвычайную сессию Сейма, которая созывается во вторник и будет посвящена вопросам Беларуси.
С А. Меркель президент по телефону также будет обсуждать ситуацию в Беларуси. Несколько позднее планируется обсуждение ситуации и дальнейших действий с главами соседних стран.

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На фоне продолжающихся в Беларуси протестов президент Литвы Гитанас Науседа призывает реагировать на нарушения прав человека в стране Совет по правам человека ООН и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"В Беларуси продолжаются массовые нарушения прав человека. Рассказы выпущенных протестующих шокируют. Я призываю Совет по правам человека ООН и ОБСЕ реагировать!", - написал в воскресенье в своем Twitter'e Г. Науседа.

Массовые протесты в Беларуси проходят со дня президентских выборов 9 августа, напоминает BNS.

Правоохранительные органы за несколько дней задержали более 6,7 тыс. демонстрантов, сотни были избиты. В пятницу власти начали отпускать задержанных. Многие из них рассказывают, что были избиты, не получали еды и воды, были вынуждены спать на открытом воздухе.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: политика, в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, Беларусь, Президент Литвы, Гитанас Науседа, реакция
статья прочитана 169 раз
добавлена сегодня, 17 августа, 12:00

Комментарии

читатель
17 августа, 12:58
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Po atsako iš Baltarusijos – kitas Nausėdos planas: lyderystės yra pasirengusi imtis Cichanouskaja

Перевод заголовка:
После ответа из Белоруссии - другой план Науседы:
лидером готова стать Тихановская
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