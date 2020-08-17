Экономика и Литва 🔊 Воспроизвести Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"







Агентство S&P Global Ratings утвердило присвоенный Литве кредитный рейтинг A+



Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило присвоенный в феврале текущего года Литве долгосрочный кредитный рейтинг A+ со стабильной перспективой.



Решение агентства не снижать рейтинг было вызвано прогнозами, что в 2020 году экономика Литвы сократиться всего на 5%, а в 2021 году она должна восстановиться, сообщил Минфин.



Стабильная перспектива основана на ожиданиях аналитиков агентства, что отрицательное воздействие пандемии на экономику и финансы Литвы в ближайшие два-три года будет временным не только из-за фискальных резервов страны, но и из-за решительных действий структур ЕС. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило присвоенный в феврале текущего года Литве долгосрочный кредитный рейтинг A+ со стабильной перспективой.Решение агентства не снижать рейтинг было вызвано прогнозами, что в 2020 году экономика Литвы сократиться всего на 5%, а в 2021 году она должна восстановиться, сообщил Минфин.Стабильная перспектива основана на ожиданиях аналитиков агентства, что отрицательное воздействие пандемии на экономику и финансы Литвы в ближайшие два-три года будет временным не только из-за фискальных резервов страны, но и из-за решительных действий структур ЕС.



Другое международное кредитное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Литве долгосрочный кредитный рейтинг А (стабильная перспектива), Moody‘s - А3 (положительная перспектива), DBRS Morningstar - А (стабильная перспектива).



С начала марта S&P Global Ratings изменило перспективы Болгарии, Греции, Венгрии, Мальты и Португалии с положительных на стабильные, а Словакии - на отрицательные.



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Евростат: падение экономики Литвы – одно из самых низких по ЕС



Снижение экономики Литвы во втором квартале этого года было одним из самых низких по ЕС, сообщил Евростат.



В апреле-июне этого года, по сравнению с первыми тремя месяцами этого года, валовый внутренний продукт (ВВП) Литвы сократился на 5,1%. Ниже он был лишь в Финляндии - 3,2%.



В год - во втором квартале, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - ВВП Литвы снизился всего на 3,7% - самый низкий показатель по 20 странам ЕС.



Самое значительное падение переживает экономика Испании – 18,5% за квартал и 22,1% за год.



По данным Евростата, в среднем экономика ЕС за квартал сократилась на 11,7%, в год - на 14,1%.



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Евростат: экспорт в текущем году сокращался во всех трех странах Балтии



За шесть месяцев этого года экспорт сокращался во всех трех Балтийских странах, сообщил Евростат.



В январе-июне экспорт Литвы, по сравнению с тем же периодом прошлого года, сократился на 8% до 13,2 млрд евро, Латвии – на 4% до 6,5 млрд евро, а Эстонии – на 9% до 6,7 млрд евро, свидетельствуют данные статистической службы Евросоюза.



Импорт Литвы в этом году сократился на 14% до 13,5 млрд евро, Латвии – на 12% до 7,2 млрд евро, Эстонии – на 12% до 7,1 млрд евро.



Внешнеторговый дефицит Литвы составил 0,3 млрд евро, Латвии – 0,8 млрд евро, Эстонии – 0,4 млрд евро. В феврале 2020 года S&P Global Ratings улучшило рейтинг Литвы с A до A+.Другое международное кредитное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Литве долгосрочный кредитный рейтинг А (стабильная перспектива), Moody‘s - А3 (положительная перспектива), DBRS Morningstar - А (стабильная перспектива).С начала марта S&P Global Ratings изменило перспективы Болгарии, Греции, Венгрии, Мальты и Португалии с положительных на стабильные, а Словакии - на отрицательные.* * *Снижение экономики Литвы во втором квартале этого года было одним из самых низких по ЕС, сообщил Евростат.В апреле-июне этого года, по сравнению с первыми тремя месяцами этого года, валовый внутренний продукт (ВВП) Литвы сократился на 5,1%. Ниже он был лишь в Финляндии - 3,2%.В год - во втором квартале, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - ВВП Литвы снизился всего на 3,7% - самый низкий показатель по 20 странам ЕС.Самое значительное падение переживает экономика Испании – 18,5% за квартал и 22,1% за год.По данным Евростата, в среднем экономика ЕС за квартал сократилась на 11,7%, в год - на 14,1%.* * *За шесть месяцев этого года экспорт сокращался во всех трех Балтийских странах, сообщил Евростат.В январе-июне экспорт Литвы, по сравнению с тем же периодом прошлого года, сократился на 8% до 13,2 млрд евро, Латвии – на 4% до 6,5 млрд евро, а Эстонии – на 9% до 6,7 млрд евро, свидетельствуют данные статистической службы Евросоюза.Импорт Литвы в этом году сократился на 14% до 13,5 млрд евро, Латвии – на 12% до 7,2 млрд евро, Эстонии – на 12% до 7,1 млрд евро.Внешнеторговый дефицит Литвы составил 0,3 млрд евро, Латвии – 0,8 млрд евро, Эстонии – 0,4 млрд евро. BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: Евростат, валовый внутренний продукт — статья прочитана 153 раза Комментарии