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США могут запретить работу компании Alibaba
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что изучает вопрос о возможном запрете на деятельность китайской компании Alibaba в стране.
Ну да. Мы изучаем и другие вещи", - сказал американский лидер, отвечая на вопрос, не думают ли власти запретить работу в США других китайских компаний, в том числе Alibaba.
Об этом Трамп рассказал в Бедминстере в штате Нью-Джерси. Трансляция его пресс-конференции велась на сайте Белого дома.
Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией КНР, которая работает в сфере электронной коммерции. Ей принадлежат площадки Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.
Источник: mk.ru
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