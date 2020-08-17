США могут запретить работу компании Alibaba 🔊 Воспроизвести Фото: Twitter



Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что изучает вопрос о возможном запрете на деятельность китайской компании Alibaba в стране.



Ну да. Мы изучаем и другие вещи", - сказал американский лидер, отвечая на вопрос, не думают ли власти запретить работу в США других китайских компаний, в том числе Alibaba.



Об этом Трамп рассказал в Бедминстере в штате Нью-Джерси. Трансляция его пресс-конференции велась на сайте Белого дома.



Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией КНР, которая работает в сфере электронной коммерции. Ей принадлежат площадки Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.



Источник: mk.ru Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что изучает вопрос о возможном запрете на деятельность китайской компании Alibaba в стране.Ну да. Мы изучаем и другие вещи", - сказал американский лидер, отвечая на вопрос, не думают ли власти запретить работу в США других китайских компаний, в том числе Alibaba.Об этом Трамп рассказал в Бедминстере в штате Нью-Джерси. Трансляция его пресс-конференции велась на сайте Белого дома.Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией КНР, которая работает в сфере электронной коммерции. Ей принадлежат площадки Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com. Категории: политика, в мире Ключевые слова: США, Китай, Alibaba — статья прочитана 159 раз Комментарии