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В Германии сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

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Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель рассказал, почему Европе невыгодно закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ (СПГ), который Вашингтон предлагает в качестве альтернативы российскому газу. Об этом сообщает RT Deutsch.

По словам Пегеля, США применяют особые методы добычи СПГ, которые сами по себе дороже, чем у природного газа, поскольку он более или менее свободно содержится в почве.

При этом и сжиженный газ нужно сначала превратить в жидкость, что требует большого количества энергии. Его придется перевозить на большие расстояния на корабле в Германию, поэтому с точки зрения стоимости это, вероятно, будет невыгодно, считает Пегель.

Однако терминалы СПГ будут построены в Германии, чтобы были конкурентоспособные варианты, сказал министр.

В то же время он считает, что «истинный страх США заключается в том, что их цены могут не выдержать конкуренции».
Gazeta.ru
Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: Германия, США, сжиженный природный газ
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добавлена сегодня, 17 августа, 10:00

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