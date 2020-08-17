В Германии сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США 🔊 Воспроизвести © nord-stream2.com







Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель рассказал, почему Европе невыгодно закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ (СПГ), который Вашингтон предлагает в качестве альтернативы российскому газу. Об этом сообщает RT Deutsch.



По словам Пегеля, США применяют особые методы добычи СПГ, которые сами по себе дороже, чем у природного газа, поскольку он более или менее свободно содержится в почве.



При этом и сжиженный газ нужно сначала превратить в жидкость, что требует большого количества энергии. Его придется перевозить на большие расстояния на корабле в Германию, поэтому с точки зрения стоимости это, вероятно, будет невыгодно, считает Пегель.



Однако терминалы СПГ будут построены в Германии, чтобы были конкурентоспособные варианты, сказал министр.



В то же время он считает, что «истинный страх США заключается в том, что их цены могут не выдержать конкуренции». По словам Пегеля, США применяют особые методы добычи СПГ, которые сами по себе дороже, чем у природного газа, поскольку он более или менее свободно содержится в почве.При этом и сжиженный газ нужно сначала превратить в жидкость, что требует большого количества энергии. Его придется перевозить на большие расстояния на корабле в Германию, поэтому с точки зрения стоимости это, вероятно, будет невыгодно, считает Пегель.Однако терминалы СПГ будут построены в Германии, чтобы были конкурентоспособные варианты, сказал министр.В то же время он считает, что «истинный страх США заключается в том, что их цены могут не выдержать конкуренции». Gazeta.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Германия, США, сжиженный природный газ — статья прочитана 169 раз Комментарии