«Судува» сделала рокировку 🔊 Воспроизвести Фото: fksuduva.lt







Действующий чемпион лишь на один тур уступил первую строчку турнирной таблицы литовского футбольного первенства.



В очном поединке в Мариямполе «Судува» лишила своего главного конкурента трёх очков и вновь возглавила мини-пелетон из шести участников.



К слову, хотя чемпионат Литвы в своём высшем эшелоне и представляет собой сверхкомпактный вариант, в нём нельзя не отметить прошлогодних представителей первой лиги – «Бангу» и «Панявежис». В их лице турнир получил ярких действующих лиц, привнёсших новые краски в первенство страны. И воскресный матч в Гаргждай – лишнее тому подтверждение.



«Панявежис», проигрывая три мяча, сумел всё же увезти с побережья полноценное очко. Поклонники этой команды должны по достоинству оценить такой настрой своих футболистов и поддержать любимцев в будущих матчах. В очном поединке в Мариямполе «Судува» лишила своего главного конкурента трёх очков и вновь возглавила мини-пелетон из шести участников.К слову, хотя чемпионат Литвы в своём высшем эшелоне и представляет собой сверхкомпактный вариант, в нём нельзя не отметить прошлогодних представителей первой лиги – «Бангу» и «Панявежис». В их лице турнир получил ярких действующих лиц, привнёсших новые краски в первенство страны. И воскресный матч в Гаргждай – лишнее тому подтверждение.«Панявежис», проигрывая три мяча, сумел всё же увезти с побережья полноценное очко. Поклонники этой команды должны по достоинству оценить такой настрой своих футболистов и поддержать любимцев в будущих матчах. Чемпионат Литвы по футболу-2020



15-й тур



«Судува» (Мариямполе) – «Жальгирис» (Вильнюс) – 2:0 (голы: С.Керла, 71, 89). 967 зрителей.



«Ритеряй» (Вильнюс) – «Кауно Жальгирис» – 0:1 (Л.Пилибайтис, 26). 150 зрителей.



«Банга» (Гаргждай) – «Панявежис» – 3:3 (Ш.Йошикава, 33, Ю.Каспаравичюс, 57, Ж.Элиас, 66 – Э.Вялюлис, 70 – с пен., Р.Флоро, 90+1, Д.Падайгис, 90+2). 950 зрителей.







Бомбардиры: 1. Хьюго Видмон («Жальгирис» - 9 голов, 2. Линас Пилибайтис («Кауно Жальгирис») - 7, 3. Йосип Тадич («Судува») – 6, 4. Михрет Топчагич («Судува») - 5 голов.



Турнирное положение: 1. «Судува» - 35 очков (разница мячей – 21:11), 2. «Жальгирис» - 32 (29:10), 3. «Кауно Жальгирис» - 28 (25:15), 4. «Банга» - 15 (13:17), 5. «Панявежис» - 8 (14:31), 6. «Ритеряй» – 7 (9:27).







В 16-м туре 20-25 августа встречаются: «Панявежис» - «Кауно Жальгирис», «Ритеряй» - «Жальгирис», «Банга» - «Судува».



«Судува» (Мариямполе) – «Жальгирис» (Вильнюс) – 2:0 (голы: С.Керла, 71, 89). 967 зрителей.«Ритеряй» (Вильнюс) – «Кауно Жальгирис» – 0:1 (Л.Пилибайтис, 26). 150 зрителей.«Банга» (Гаргждай) – «Панявежис» – 3:3 (Ш.Йошикава, 33, Ю.Каспаравичюс, 57, Ж.Элиас, 66 – Э.Вялюлис, 70 – с пен., Р.Флоро, 90+1, Д.Падайгис, 90+2). 950 зрителей.1. Хьюго Видмон («Жальгирис» - 9 голов, 2. Линас Пилибайтис («Кауно Жальгирис») - 7, 3. Йосип Тадич («Судува») – 6, 4. Михрет Топчагич («Судува») - 5 голов.1. «Судува» - 35 очков (разница мячей – 21:11), 2. «Жальгирис» - 32 (29:10), 3. «Кауно Жальгирис» - 28 (25:15), 4. «Банга» - 15 (13:17), 5. «Панявежис» - 8 (14:31), 6. «Ритеряй» – 7 (9:27). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, футбол — статья прочитана 81 раз Комментарии