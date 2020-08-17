Освобожденные россияне рассказали детали поездки в Белоруссию 🔊 Воспроизвести



По словам одного из задержанных, один из его сослуживцев откликнулся на «Авито» на объявление о работе. После чего некий Сергей Петрович, представившийся куратором, предложил работу по охране нефтяных объектов в Сирии, Ливии и других странах. Куратор звонил с сирийского номера, перезвонить на который было нельзя.



«Первоначально он [куратор] вызвал подозрения, но в общении в дальнейшем он так себя вел и называл такие моменты, которых не мог знать человек со стороны», – отметил один из задержанных. Собеседник телеканала добавил, что изначально «Сергей Петрович» просил набрать в охрану 30 человек, затем увеличил запрос до 60, потом до 90 и в итоге до 180 человек. От сотрудников требовался опыт участия в боевых действиях – в первую очередь в Донбассе и Сирии. Освобожденные Белоруссией россияне, которых Минск называл «боевиками ЧВК», сообщили детали того, как они попали в республику. Об этом они рассказали в интервью телеканалу «Россия 1». Интервью дали три человека. Телеканал не привел их имена и представил как сотрудников ЧОПа. Их лица на видео закрыты медицинскими масками.По словам одного из задержанных, один из его сослуживцев откликнулся на «Авито» на объявление о работе. После чего некий Сергей Петрович, представившийся куратором, предложил работу по охране нефтяных объектов в Сирии, Ливии и других странах. Куратор звонил с сирийского номера, перезвонить на который было нельзя.«Первоначально он [куратор] вызвал подозрения, но в общении в дальнейшем он так себя вел и называл такие моменты, которых не мог знать человек со стороны», – отметил один из задержанных. Собеседник телеканала добавил, что изначально «Сергей Петрович» просил набрать в охрану 30 человек, затем увеличил запрос до 60, потом до 90 и в итоге до 180 человек. От сотрудников требовался опыт участия в боевых действиях – в первую очередь в Донбассе и Сирии.







Группу из 33 граждан России задержали под Минском 29 июля. В КГБ Белоруссии заявили, что они якобы находились в стране для подготовки массовых беспорядков. Согласно официальной информации, россияне – сотрудники ЧОПа, которые задержались на белорусской территории перед перелетом в другое государство. 14 августа в Генпрокуратуре России сообщили, что задержанные в Белоруссии 32 гражданина России возвращены на родину, еще один задержанный, имеющий гражданство двух стран, остался на белорусской территории.



Источник: vedomosti.ru Группу из 33 граждан России задержали под Минском 29 июля. В КГБ Белоруссии заявили, что они якобы находились в стране для подготовки массовых беспорядков. Согласно официальной информации, россияне – сотрудники ЧОПа, которые задержались на белорусской территории перед перелетом в другое государство. 14 августа в Генпрокуратуре России сообщили, что задержанные в Белоруссии 32 гражданина России возвращены на родину, еще один задержанный, имеющий гражданство двух стран, остался на белорусской территории. Логистикой занималась «Лариса Николаевна Самарина». За сутки до отлета она сообщила, что у нее не получается состыковать рейс Минск – Стамбул – Гавана – Каракас так, чтобы охранники долго не находились в транзитной зоне Турции. Она сказала, что закажет новые билеты на 30 июля. После того как группа получила билеты, логист предложила временно поселиться в «санаторий «Белорусочка» для отдыха», рассказал собеседник канала. По словам россиян, в санатории они вели себя нормально: гуляли, плавали в озере и занимались пробежками. Категории: в России Ключевые слова: Минск, россияне, «боевики ЧВК» — статья прочитана 105 раз Комментарии