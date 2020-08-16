В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре 🔊 Воспроизвести







Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов прокомментировал акцию украинских активистов, запустивших в сторону полуострова большой украинский флаг на воздушных шарах.



"Затея с воздушными шариками на российско-украинской границе в районе Чонгара живо напоминает мультик про Винни-Пуха, только в роли коллективного безобидного Пятачка выступали не до конца адекватные украинские активисты", — сказал он РИА Новости.



По словам Молохова, акция оказалась по сути пустой, никчемной и бессмысленной.



"Одним словом, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало", — добавил собеседник агентства.



Накануне украинские активисты запустили с территории Херсонской области, в районе контрольно-пропускного пункта "Чонгар" связку воздушных шариков, к которой прикрепили 25-метровый желто-синий украинский флаг и две тысячи листовок с надписью: "Крым — это Украина".



Куда флаг улетел, неизвестно. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов прокомментировал акцию украинских активистов, запустивших в сторону полуострова большой украинский флаг на воздушных шарах.По словам Молохова, акция оказалась по сути пустой, никчемной и бессмысленной."Одним словом, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало", — добавил собеседник агентства.Накануне украинские активисты запустили с территории Херсонской области, в районе контрольно-пропускного пункта "Чонгар" связку воздушных шариков, к которой прикрепили 25-метровый желто-синий украинский флаг и две тысячи листовок с надписью: "Крым — это Украина".Куда флаг улетел, неизвестно. РИА Новости Категории: в Европе Ключевые слова: Украина, Крым, херсон — статья прочитана 130 раз Комментарии