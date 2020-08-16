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В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре





Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов прокомментировал акцию украинских активистов, запустивших в сторону полуострова большой украинский флаг на воздушных шарах.

"Затея с воздушными шариками на российско-украинской границе в районе Чонгара живо напоминает мультик про Винни-Пуха, только в роли коллективного безобидного Пятачка выступали не до конца адекватные украинские активисты", — сказал он РИА Новости.

По словам Молохова, акция оказалась по сути пустой, никчемной и бессмысленной.

"Одним словом, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало", — добавил собеседник агентства.

Накануне украинские активисты запустили с территории Херсонской области, в районе контрольно-пропускного пункта "Чонгар" связку воздушных шариков, к которой прикрепили 25-метровый желто-синий украинский флаг и две тысячи листовок с надписью: "Крым — это Украина".

Куда флаг улетел, неизвестно.
РИА Новости
Категории: в Европе
Ключевые слова: Украина, Крым, херсон
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добавлена сегодня, 16 августа, 19:00

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