Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







Бывший президент Петр Порошенко планирует государственный переворот на Украине в День независимости 24 августа, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.



"Порошенко финансирует националистические группы, готовя их к маршу на День независимости, который должен перерасти в противостояние с властью и закончиться государственным переворотом", — утверждает депутат.



По его словам, Порошенко постарается захватить "несколько административных зданий, возможно, даже офис президента", а также потребует проведения досрочных выборов и президента, и парламента.



Кива заявил, что участвовать в перевороте будут люди, которые "имеют желание и опыт свержения власти", а украинские СМИ станут освещать происходящее как демократический процесс. "Порошенко финансирует националистические группы, готовя их к маршу на День независимости, который должен перерасти в противостояние с властью и закончиться государственным переворотом", — утверждает депутат.По его словам, Порошенко постарается захватить "несколько административных зданий, возможно, даже офис президента", а также потребует проведения досрочных выборов и президента, и парламента.Кива заявил, что участвовать в перевороте будут люди, которые "имеют желание и опыт свержения власти", а украинские СМИ станут освещать происходящее как демократический процесс.



Ранее Кива говорил о том, что Порошенко якобы готовит переворот, который "закончит президентство" Владимира Зеленского. По его словам, свержение власти намечено на осень.



Порошенко фигурирует в более чем двух десятках уголовных дел, в том числе о госизмене, о Минских соглашениях, незаконном ввозе на Украину коллекции картин, разжигании межрелигиозной розни в связи с получением Украиной томоса об автокефалии, покупке телеканала "Прямой", продаже завода "Кузница на Рыбальском". Как заявлял бывший руководитель группы следователей Олег Корецкий, 80 процентов этих дел не имеют никакой перспективы.



Источник: РИА Новости "Но ни к народу, ни к идее эта история не имеет никакого отношения. Порошенко всего лишь хочет остаться безнаказанным, захватить власть и продолжить преступный путь по отношению к Украине. Ведь он понимает, что единственная возможность уйти от наказания и сохранить награбленные средства и активы — это устроить переворот", — заключил депутат.Ранее Кива говорил о том, что Порошенко якобы готовит переворот, который "закончит президентство" Владимира Зеленского. По его словам, свержение власти намечено на осень.Порошенко фигурирует в более чем двух десятках уголовных дел, в том числе о госизмене, о Минских соглашениях, незаконном ввозе на Украину коллекции картин, разжигании межрелигиозной розни в связи с получением Украиной томоса об автокефалии, покупке телеканала "Прямой", продаже завода "Кузница на Рыбальском". Как заявлял бывший руководитель группы следователей Олег Корецкий, 80 процентов этих дел не имеют никакой перспективы. Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Украина, переворот — статья прочитана 120 раз Комментарии