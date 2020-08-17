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Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Фото из архива "Обзора"




Бывший президент Петр Порошенко планирует государственный переворот на Украине в День независимости 24 августа, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.

"Порошенко финансирует националистические группы, готовя их к маршу на День независимости, который должен перерасти в противостояние с властью и закончиться государственным переворотом", — утверждает депутат.

По его словам, Порошенко постарается захватить "несколько административных зданий, возможно, даже офис президента", а также потребует проведения досрочных выборов и президента, и парламента.

Кива заявил, что участвовать в перевороте будут люди, которые "имеют желание и опыт свержения власти", а украинские СМИ станут освещать происходящее как демократический процесс.
"Но ни к народу, ни к идее эта история не имеет никакого отношения. Порошенко всего лишь хочет остаться безнаказанным, захватить власть и продолжить преступный путь по отношению к Украине. Ведь он понимает, что единственная возможность уйти от наказания и сохранить награбленные средства и активы — это устроить переворот", — заключил депутат.

Ранее Кива говорил о том, что Порошенко якобы готовит переворот, который "закончит президентство" Владимира Зеленского. По его словам, свержение власти намечено на осень.

Порошенко фигурирует в более чем двух десятках уголовных дел, в том числе о госизмене, о Минских соглашениях, незаконном ввозе на Украину коллекции картин, разжигании межрелигиозной розни в связи с получением Украиной томоса об автокефалии, покупке телеканала "Прямой", продаже завода "Кузница на Рыбальском". Как заявлял бывший руководитель группы следователей Олег Корецкий, 80 процентов этих дел не имеют никакой перспективы.

Источник: РИА Новости
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: Украина, переворот
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добавлена сегодня, 17 августа, 08:00

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