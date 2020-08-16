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Умер народный артист РСФСР, депутат Мосгордумы Николай Губенко

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ




В возрасте 78 лет умер артист и депутат Мосгордумы Николай Губенко. Он скончался в Москве после продолжительной болезни.

Господин Губенко — бывший советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер и сценарист. Основатель и художественный руководитель театра «Содружество актеров Таганки». Народный артист РСФСР. С 1989 по 1991 год — министр культуры СССР. Был депутатом Госдумы II и III созывов, депутатом Мосгордумы. С 2009 года занимал пост зампреда Мосгордумы.

«Он долго болел»,— сообщил ТАСС председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям в МГД Евгений Герасимов. У Николая Губенко остановилось сердце, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. В связи с кончиной господина Губенко соболезнования выразил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает kommersant.ru.

Категории: культура, в России
Ключевые слова: Николай Губенко
География: Россия, Москва
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добавлена сегодня, 16 августа, 18:20

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