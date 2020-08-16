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Внук Нурсултана Назарбаева умер в Лондоне





Внезапно скончался внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Айсултану Назарбаеву было всего 30 лет. Предположительно причиной смерти стала остановка сердца.

В момент смерти молодой мужчина находился в Лондоне. Об утрате сообщил политолог Ербол Едилов в своем Telegram и выразил соболезнования близким покойного.

Айсултан Назарбаев – сын старшей дочери экс-главы республики Дариги и его опального зятя Рахата Алиева, умершего в тюремной камере в Вене в 2015 году. После окончания Королевской военной академии в Сандхерсте Айсултан Назарбаев служил в ГРУ Минобороны Казахстана, после работал в федерации футбола, сообщают vesti.ru.
Категории: в Европе
Ключевые слова: Нурсултан Назарбаев, внук
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добавлена сегодня, 16 августа, 15:36

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