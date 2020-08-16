Внук Нурсултана Назарбаева умер в Лондоне 🔊 Воспроизвести







Внезапно скончался внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Айсултану Назарбаеву было всего 30 лет. Предположительно причиной смерти стала остановка сердца.



В момент смерти молодой мужчина находился в Лондоне. Об утрате сообщил политолог Ербол Едилов в своем Telegram и выразил соболезнования близким покойного.



Айсултан Назарбаев – сын старшей дочери экс-главы республики Дариги и его опального зятя Рахата Алиева, умершего в тюремной камере в Вене в 2015 году. После окончания Королевской военной академии в Сандхерсте Айсултан Назарбаев служил в ГРУ Минобороны Казахстана, после работал в федерации футбола, сообщают Внезапно скончался внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Айсултану Назарбаеву было всего 30 лет. Предположительно причиной смерти стала остановка сердца.В момент смерти молодой мужчина находился в Лондоне. Об утрате сообщил политолог Ербол Едилов в своем Telegram и выразил соболезнования близким покойного.Айсултан Назарбаев – сын старшей дочери экс-главы республики Дариги и его опального зятя Рахата Алиева, умершего в тюремной камере в Вене в 2015 году. После окончания Королевской военной академии в Сандхерсте Айсултан Назарбаев служил в ГРУ Минобороны Казахстана, после работал в федерации футбола, сообщают vesti.ru. Категории: в Европе Ключевые слова: Нурсултан Назарбаев, внук — статья прочитана 101 раз Комментарии