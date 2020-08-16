«Немецкие каникулы» в литовской столице

Сегодня, 16-го августа, в Вильнюсе заканчиваются «Немецкие каникулы», являющиеся составной частью общегородской программы "Каникулы в Вильнюсе", предложенные горожанам этим летом.
Как уже писал "Обзор", отменённый в этом году из-за коронавируса в Германии знаменитый фестиваль «Октоберфест» в этом году не состоится, но он самым чудесным образом возродился на Ратушной площади Вильнюса.
«Трёхдневный фестиваль немецкой еды и напитков - это особый опыт, который многие литовцы испытали в самой Германии. Однако теперь, когда обстоятельства ограничивают возможность свободного передвижения, настоящую атмосферу этого немецкого фестиваля можно будет почувствовать и в Вильнюсе», - говорит Инга Романовскене, руководитель Вильнюсского городского агентства по туризму и развитию бизнеса «Go Vilnius».
В субботу в программе «Немецких каникул» состоялась презентация новой достопримечательности – это «Дымовая фабрика», расположенная в Ново-Вильне, на территории бывшей фабрики по производству кос.
Ещё одна изюминка - концерт красивейших произведений известного немецкого композитора Людвига ван Бетховена, посвящённый его 250-летнему юбилею.
Во время «Немецких каникул» для жителей и гостей Вильнюса было приготовлено множество других развлечений и открытий: кино, экскурсии, концерты, выставки.
Фото- и видеорепортажи Владимира Клоповского, "Обзор"
Ещё одна изюминка - концерт красивейших произведений известного немецкого композитора Людвига ван Бетховена, посвящённый его 250-летнему юбилею.
Во время «Немецких каникул» для жителей и гостей Вильнюса было приготовлено множество других развлечений и открытий: кино, экскурсии, концерты, выставки.
Фото- и видеорепортажи Владимира Клоповского, "Обзор"
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Вильнюс, отпуск, «Go Vilnius», "Немецкие каникулы", "Каникулы в Вильнюсе"