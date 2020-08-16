«Немецкие каникулы» в литовской столице

Как уже писал "Обзор", отменённый в этом году из-за коронавируса в Германии знаменитый фестиваль «Октоберфест» в этом году не состоится, но он самым чудесным образом возродился на Ратушной площади Вильнюса.«Трёхдневный фестиваль немецкой еды и напитков - это особый опыт, который многие литовцы испытали в самой Германии. Однако теперь, когда обстоятельства ограничивают возможность свободного передвижения, настоящую атмосферу этого немецкого фестиваля можно будет почувствовать и в Вильнюсе», - говорит Инга Романовскене, руководитель Вильнюсского городского агентства по туризму и развитию бизнеса «Go Vilnius».