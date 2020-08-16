США планируют разместить ракеты средней дальности в Японии 🔊 Воспроизвести Фото: TASS/imago



Соединенные Штаты рассматривают возможность размещения ракет средней дальности в Азиатском регионе, в том числе в Японии. Об этом спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил японской деловой газете



По его словам, в данном виде оборонительных способностей в будущем будут нуждаться такие страны, как Япония. Кроме того, Биллингсли отметил, что США планируют вести переговоры с союзниками в Азии о непосредственной угрозе Китая, который наращивает ядерный потенциал.



Спецпредставитель заявил, что это стабилизирующие оборонительные мощности, которые дадут гарантии защиты союзникам Вашингтона, а также остановят Китай в попытках «военного шантажа». Соединенные Штаты рассматривают возможность размещения ракет средней дальности в Азиатском регионе, в том числе в Японии. Об этом спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил японской деловой газете Nikkei в опубликованном 15 августа материале.По его словам, в данном виде оборонительных способностей в будущем будут нуждаться такие страны, как Япония. Кроме того, Биллингсли отметил, что США планируют вести переговоры с союзниками в Азии о непосредственной угрозе Китая, который наращивает ядерный потенциал.Спецпредставитель заявил, что это стабилизирующие оборонительные мощности, которые дадут гарантии защиты союзникам Вашингтона, а также остановят Китай в попытках «военного шантажа».



21 июня стало известно о планах Японии



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Однако МИД России раскритиковал планы Токио, отметив, что системы Aegis Ashore приспособлены для запуска крылатых ракет «Томагавк» дальностью до 2,5 тыс. км. Это, по словам дипломатов, было способно подорвать стратегическую стабильность в регионе.



Источник: "Известия" 25 июня японское агентство Kyodo со ссылкой на министра обороны Японии Таро Коно сообщило, что Токио аннулировал план по развертыванию американских комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути.21 июня стало известно о планах Японии отказаться от американских ПРО из-за их высокой стоимости, технических проблем и небыстрых сроков развертывания. размещении комплексов Aegis стало известно в январе. Тогда Япония утверждала, что целью развертывания станет защита от ракетных ударов со стороны КНДР. Стоимость каждой установки оценивалась в 100 млрд иен (около $890 млн), а введение в строй планировалось до 2023 года.Однако МИД России раскритиковал планы Токио, отметив, что системы Aegis Ashore приспособлены для запуска крылатых ракет «Томагавк» дальностью до 2,5 тыс. км. Это, по словам дипломатов, было способно подорвать стратегическую стабильность в регионе. Категории: политика, в мире Ключевые слова: США, Япония, ракеты средней дальности — статья прочитана 157 раз Комментарии