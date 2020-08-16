Спрогнозированы сроки завершения строительства «Северного потока-2»

Строительство российского газопровода «Северный поток-2» может быть завершено в первом квартале 2021 года. Такой прогноз дал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в беседе с «Московским комсомольцем».
«Если бы работы начались 4 августа, как и планировалось ранее, "Северный поток — 2" мог быть сдан в первом квартале будущего года. И сейчас такие перспективы сохраняются», — отметил эксперт.
По словам Деева, на завершение укладки труб и пусконаладочные работы понадобится по три месяца. Кроме того, судно «Академик Черский» еще не переоборудовано. Эксперт добавил, что после этого корабль должен получить разрешение на работы, а также пройти сертификацию.
Строительство газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря должны были завершить еще в конце 2019 года. Однако Вашингтон ввел санкции против «Северного потока-2» и отправил предупреждение швейцарской компании Allseas, которая предоставляла трубоукладчик для строительства. Фирма отказалась сотрудничать с Россией, чтобы не попасть под санкции. Это стало одной из причин, почему завершение проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов, информирует Lenta.ru.
КСТАТИ
Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель заявил, что газопровод «Северный поток — 2» обязательно будет достроен до конца. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на RT Deustch.
По словам чиновника, германские власти тверды в своем намерении довести проект «Северного потока — 2» до конца. Однако этому мешают враждебные силы.
«Наше твёрдое намерение — довести совместный проект «Северный поток — 2» до конца, однако сейчас этому мешают многие враждебные кампании. Из-за них планы откладываются, усложняются», — сказал Пегель.
Он отметил, что основная проблема сейчас — это санкции США, введенные против тех компаний, которые участвуют в строительстве газопровода — привлекаемые организации со своим уникальным оборудованием и технологиями поддались давлению США.
В целом Пегель считает, что создание консорциума — это новое решение, которое позволит завершить «Северный поток — 2».
КСТАТИ
Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель заявил, что газопровод «Северный поток — 2» обязательно будет достроен до конца. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на RT Deustch.
По словам чиновника, германские власти тверды в своем намерении довести проект «Северного потока — 2» до конца. Однако этому мешают враждебные силы.
«Наше твёрдое намерение — довести совместный проект «Северный поток — 2» до конца, однако сейчас этому мешают многие враждебные кампании. Из-за них планы откладываются, усложняются», — сказал Пегель.
Он отметил, что основная проблема сейчас — это санкции США, введенные против тех компаний, которые участвуют в строительстве газопровода — привлекаемые организации со своим уникальным оборудованием и технологиями поддались давлению США.
В целом Пегель считает, что создание консорциума — это новое решение, которое позволит завершить «Северный поток — 2».