Болтон: Трамп может объявить о выходе США из НАТО до выборов 🔊 Воспроизвести Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что действующий глава государства Дональд Трамп способен объявить о выходе страны из Североатлантического альянса до предстоящих выборов. Об этом Болтон заявил испанской газете La Razon.



«Я знаю, что осталось еще около трех месяцев, а с точки зрения американской политики это вечность. Возможность того, что мы называем «октябрьским сюрпризом», очень реальна, когда у нас будет четвертый саммит с Ким Чен Ыном Или он может принять решение о выводе всех сил США из Афганистана еще до выборов. Или объявить о выходе из НАТО», – заявил Болтон.



59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.



Источник: gazeta.ru «Я знаю, что осталось еще около трех месяцев, а с точки зрения американской политики это вечность. Возможность того, что мы называем «октябрьским сюрпризом», очень реальна, когда у нас будет четвертый саммит с Ким Чен Ыном Или он может принять решение о выводе всех сил США из Афганистана еще до выборов. Или объявить о выходе из НАТО», – заявил Болтон.59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп. Gazeta.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: нато, Трамп — статья прочитана 215 раз Комментарии