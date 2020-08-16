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Болтон: Трамп может объявить о выходе США из НАТО до выборов

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что действующий глава государства Дональд Трамп способен объявить о выходе страны из Североатлантического альянса до предстоящих выборов. Об этом Болтон заявил испанской газете La Razon.

«Я знаю, что осталось еще около трех месяцев, а с точки зрения американской политики это вечность. Возможность того, что мы называем «октябрьским сюрпризом», очень реальна, когда у нас будет четвертый саммит с Ким Чен Ыном Или он может принять решение о выводе всех сил США из Афганистана еще до выборов. Или объявить о выходе из НАТО», – заявил Болтон.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

Источник: gazeta.ru
Gazeta.ru
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: нато, Трамп
статья прочитана 215 раз
добавлена сегодня, 16 августа, 10:40

Комментарии

обыватель
16 августа, 11:06
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Болтон: Трамп может объявить о выходе США из НАТО до выборов

Болтон болтает
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