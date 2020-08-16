Лион выбил главного фаворита Лиги чемпионов 🔊 Воспроизвести Фото: Reuters Французский "Лион" стал последним полуфиналистом футбольной Лиги чемпионов, победив в матче 1/4 финала английский "Манчестер Сити".



Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 3:1 в пользу "Лиона". У победителей дубль оформил Мусса Дембеле (79-я и 87-я минуты), а также отличился Максвелл Корне (24-я). В составе "Манчестер Сити" мяч забил Кевин де Брейне (69-я).



"Лион" в полуфинале Лиги чемпионов 19 августа сыграет с мюнхенской "Баварией", разгромившей в пятницу испанскую "Барселону" со счетом 8:2. За вторую путевку в финал днем ранее поборются немецкий "Лейпциг" и французский "Пари Сен-Жермен". Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 3:1 в пользу "Лиона". У победителей дубль оформил Мусса Дембеле (79-я и 87-я минуты), а также отличился Максвелл Корне (24-я). В составе "Манчестер Сити" мяч забил Кевин де Брейне (69-я)."Лион" в полуфинале Лиги чемпионов 19 августа сыграет с мюнхенской "Баварией", разгромившей в пятницу испанскую "Барселону" со счетом 8:2. За вторую путевку в финал днем ранее поборются немецкий "Лейпциг" и французский "Пари Сен-Жермен". РИА Новости Категории: спорт Ключевые слова: футбол, Лига чемпионов, Результаты — статья прочитана 130 раз Комментарии