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Лион выбил главного фаворита Лиги чемпионов
Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 3:1 в пользу "Лиона". У победителей дубль оформил Мусса Дембеле (79-я и 87-я минуты), а также отличился Максвелл Корне (24-я). В составе "Манчестер Сити" мяч забил Кевин де Брейне (69-я).
"Лион" в полуфинале Лиги чемпионов 19 августа сыграет с мюнхенской "Баварией", разгромившей в пятницу испанскую "Барселону" со счетом 8:2. За вторую путевку в финал днем ранее поборются немецкий "Лейпциг" и французский "Пари Сен-Жермен".
РИА Новости
Категории: спорт
Ключевые слова: футбол, Лига чемпионов, Результаты
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