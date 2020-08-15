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Страны Балтии обратятся к вещателям Европы по поводу государственного ТВ Белоруссии

По словам генерального директора гостелерадио Литвы Моники Гарбачяускайте-Будрене, "протестующих избивают на улицах и мучают в камерах, чего государственное телевидение Белоруссии как бы не замечает"

Моника Гарбачяускайте-Будрене(на снимке слева). Фото: ru.delfi.lt


Национальные вещатели стран Балтии обратятся в Европейский вещательный союз (ЕВС) по вопросу продолжения членства в организации Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь на фоне сообщений о жестоком обращении с задержанными в этой стране после проведенных выборов. Об этом в субботу в эфире литовского национального радио сообщила генеральный директор гостелерадио Литвы LRT Моника Гарбачяускайте-Будрене.

"Трансляторы стран Балтии в рамках общей инициативы договорились направить в Европейский телерадиовещательный союз обращение по поводу членства в организации общественного (хотя правильнее сказать - государственного) транслятора Белоруссии, оценки его поведения в условиях происходящих в стране событий", - заявила она.
По словам Гарбачяускайте-Будрене, протестующих избивают на улицах и мучают в камерах, чего государственное телевидение Белоруссии как бы не замечает. "Вместо освещения этого рассказывается как в советские времена - о сборе урожая и трудовых победах", - утверждала гендиректор.

Она также посетовала на проблемы, с которыми сталкиваются литовские журналисты при освещении событий в Белоруссии. "Нам не выдают аккредитацию для работы в Белоруссии", - уточнила Гарбачяускайте-Будрене.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней, по информации МВД, задержаны несколько тысяч людей, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.
ТАСС
Категории: политика
Ключевые слова: Беларусь, Моника Гарбачяускайте-Будрене, LRT, Европейский вещательный союз, Национальные вещатели
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добавлена сегодня, 15 августа, 20:20

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