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Литва и Эстония договорились убедить Латвию не покупать энергию с БелАЭС

Фото: www.lrp.lt/ru/




Президент Литвы Гитанас Науседа и его эстонская коллега Керсти Кальюлайд обсудили ситуацию в Белоруссии и договорились убедить балтийские страны не покупать электроэнергию с Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Об этом говорится в заявлении, размещенном в пятницу на сайте Науседы.

"Лидеры договорились работать вместе, чтобы достичь единодушного согласия среди балтийских стран об отказе от покупки электроэнергии с БелАЭС. Президент Науседа поблагодарил Эстонию за бескомпромиссную поддержку в оценке угрозы БелАЭС и решимость не допустить электроэнергию с БелАЭС на эстонский рынок и рынок ЕС", - говорится в заявлении.
Лидеры двух стран отметили, что ситуация в Белоруссии, сложившаяся после президентских выборов, требует особого внимания и общих усилий для освобождения все задержанных и начала диалога власти и общества. Эстония поддержала инициативу Литвы о поднятии вопроса о Белоруссии в институтах ЕС.

Отмечается, что Кальюлайд находится в Литве с рабочим визитом.

В пятницу, 7 августа, состоялся так называемый физический пуск БелАЭС - загрузка ядерного топлива в первый реактор. В связи с этим МИД Литвы направил Минску ноту протеста, в которой утверждалось, что действия Белоруссии нарушают принципы открытости, прозрачности и добрососедства, а деятельность АЭС из-за близости к столице Литвы и нерешенных проблем ядерной безопасности создает непосредственную угрозу для национальной безопасности Литвы, окружающей среды и населения. В Белоруссии заявляют, что претензии Литвы к БелАЭС лежат в политической плоскости, а безопасность станции будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами.
ТАСС
Категории: политика, в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, БелАЭС
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добавлена сегодня, 15 августа, 19:40

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