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Зеленский оценил последствия передачи Минском России задержанных граждан





Решение Минска о передаче Российской Федерации 32 российских граждан, ранее задержанных в Белоруссии, «несправедливое» и не соответствует духу отношений между Киевом и Минском, основанных на принципах уважения и взаимной помощи. Об этом 15 августа в своем telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, последствия принятого Белоруссией решения будут трагическими, сообщает ИА REGNUM.

«Мы понимаем, что «вагнеровцы» все равно вернутся к своему привычному занятию — распространению войны. Дай Бог, чтобы белорусской власти не пришлось и на своей территории получить еще один горящий обескровленный Донбасс, создать который все эти «вагнеровцы» очень хорошо умеют. Потому что они — это же об экспансионизме и насилии. Только о насилии», — уточнил Зеленский.
Владимир Зеленский также отметил, что Украина не вмешивалась во внутренние процессы в Белоруссии, как об этом ранее заявляли.

КСТАТИ

Граждане Украины не причастны к организации протестных акций в городах Белоруссии, как об этом заявлял белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

«Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинских граждан в дестабилизации ситуации в Беларуси», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в подтверждение прозвучавшим из Минска обвинениям не представлено никаких доказательств.

При этом, сообщили в МИД Украины, власти Белоруссии решили освободить граждан России, которые были задержаны в конце июля, и не допустили, чтобы «наёмники» понесли «справедливое наказание».
ИА “Regnum”
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: Украина, Лукашенко, Зеленский
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добавлена сегодня, 15 августа, 19:00

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