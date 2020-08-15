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Польша и США подписали договор об активизации военного сотрудничества

Фото: iz.ru/Janek Skarzynski/Pool via REUTERS


В Варшаве был подписан польско-американский договор об активизации военного сотрудничества. Об этом сообщил телеканал TVN24 15 августа.

Документ подписали госсекретарь США Майк Помпео и глава польского министерства национальной обороны Мариуш Блащак. Церемония подписания состоялась в президентском дворце в присутствии польского лидера Анджея Дуды.

По договору, 1 тыс. американских военных будут переброшены из Германии в Польшу, где в настоящий момент находится около 4,5 тыс. военных США, передает Associated Press.

13 августа американский генерал Джон Хайтен заявил, что передислокация военных США в Европе имеет своей целью укрепление сдерживания России. Он добавил, что после передислокации наибольший контингент американских войск останется в Германии.

Источник: iz.ru
Категории: в Европе
Ключевые слова: польша, США, договор
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добавлена сегодня, 15 августа, 18:20

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