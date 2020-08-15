|
Польша и США подписали договор об активизации военного сотрудничества
В Варшаве был подписан польско-американский договор об активизации военного сотрудничества. Об этом сообщил телеканал TVN24 15 августа.
Документ подписали госсекретарь США Майк Помпео и глава польского министерства национальной обороны Мариуш Блащак. Церемония подписания состоялась в президентском дворце в присутствии польского лидера Анджея Дуды.
По договору, 1 тыс. американских военных будут переброшены из Германии в Польшу, где в настоящий момент находится около 4,5 тыс. военных США, передает Associated Press.
13 августа американский генерал Джон Хайтен заявил, что передислокация военных США в Европе имеет своей целью укрепление сдерживания России. Он добавил, что после передислокации наибольший контингент американских войск останется в Германии.
Источник: iz.ru
Категории: в Европе
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|