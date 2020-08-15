Литва предлагает лечение раненым белорусским участникам протестов 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







Власти Литвы в пятницу постановили принять на лечение белорусов, пострадавших во время протестов в Беларуси.



"Мы решили выделить из средств Программы развития сотрудничества 100 тыс. евро на лечение людей, которые были ранены во время протестов в Беларуси", - сказал агентству BNS канцлер МИД Лаймонас Талат-Кялпша.



По словам дипломата, идет согласование деталей с Минздравом. И пациенты в Литве очень бы хотели узнать подробности будущего порядка приёма змагарей (змагаров?) в литовских больницах и поликлиниках, а то для многих жителей Литвы возможность попасть на приём к врачу нынче весьма затруднена.



"Белорусское" решение в Вильнюсе было принято в связи с тем, что белорусские власти начали освобождать сотни задержанных во время протестов людей из отделов милиции и СИЗО, пишет BNS. "Мы решили выделить из средств Программы развития сотрудничества 100 тыс. евро на лечение людей, которые были ранены во время протестов в Беларуси", - сказал агентству BNS канцлер МИД Лаймонас Талат-Кялпша.По словам дипломата, идет согласование деталей с Минздравом. И пациенты в Литве очень бы хотели узнать подробности будущего порядка приёма змагарей (змагаров?) в литовских больницах и поликлиниках, а то для многих жителей Литвы возможность попасть на приём к врачу нынче весьма затруднена."Белорусское" решение в Вильнюсе было принято в связи с тем, что белорусские власти начали освобождать сотни задержанных во время протестов людей из отделов милиции и СИЗО, пишет BNS. Многие из них рассказывают, что были избиты, не получали еду и воду, были вынуждены спать на улице.



Литва ранее предоставляла лечение пострадавшим во время российской агрессии украинским активистам и военнослужащим, напоминает BNS, не уточняя при этом, естественно, что литовская медицинская милость распространялась исключительно на тех, кто воевал против Донбасса. Ни один из литовских политиков ни разу не осмелился сказать, что Литва должна быть милостива ко всем жертвам восточно-украинского конфликта. Ну, по крайней мере, хотя бы по отношению к детям, раненным пулями и осколками снарядов украинской армии.



Сейчас же Литва, как можно понять, будет лечить и реабилитировать за счёт собственных налогоплательщиков всех пострадавших в Минске, в том числе и тех, надо полагать, кто сбивал своими машинами омоновцев, бросал в них "коктейли Молотова". Инф. «Обзора», BNS Категории: в Беларуси Ключевые слова: Литва, Беларусь, лечение — статья прочитана 103 раза Комментарии