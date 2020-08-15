Novaturas назло коронавирусу снова с доходами 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







Один из крупнейших в Литве туроператоров Novaturas в июле получил 2,4 млн евро доходов - в 6,9 раза меньше, чем за такой же период прошлого года (16,6 млн евро).



В прошлом месяце компания обслужила 4,6 тыс. клиентов (год назад – 31,7 тыс.), сообщила компания Novaturas через Вильнюсскую биржу Nasdaq.



Компания, у которой совсем не было выручки за период с апреля по июнь из-за пандемии коронавируса, утверждает, что благодаря постепенному снятию ограничений на поездки группа частично восстановила предоставление услуг.



"С начала июля компания во всех странах Балтии частично возобновила организацию поездок на отдых на острова Греции - Крит, Родос и Корфу, а также - ознакомительных поездок из Литвы в Польшу и другие страны Европы", - говорится в сообщении. В прошлом месяце компания обслужила 4,6 тыс. клиентов (год назад – 31,7 тыс.), сообщила компания Novaturas через Вильнюсскую биржу Nasdaq.Компания, у которой совсем не было выручки за период с апреля по июнь из-за пандемии коронавируса, утверждает, что благодаря постепенному снятию ограничений на поездки группа частично восстановила предоставление услуг."С начала июля компания во всех странах Балтии частично возобновила организацию поездок на отдых на острова Греции - Крит, Родос и Корфу, а также - ознакомительных поездок из Литвы в Польшу и другие страны Европы", - говорится в сообщении. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: Novaturas — статья прочитана 149 раз Комментарии