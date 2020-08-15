Бавария забила Барселоне восемь голов в матче Лиги чемпионов 🔊 Воспроизвести Фото: iz.ru/Manu Fernandez/Pool via REUTERS







Футболисты мюнхенской "Баварии" одержали крупную победу над испанской "Барселоной" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вышли в полуфинал турнира



Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 8:2. По два мяча в составе "Баварии" забили Томас Мюллер (4-я и 31-я минуты) и Филиппе Коутиньо (85-я, 89-я), по голу забили Иван Перишич (22-я), Серж Гнабри (28-я), Йозуа Киммих (63-я) и Роберт Левандовский (82-я). У "Барселоны" отличился Луис Суарес (57-я), а еще один мяч в свои ворота отправил защитник мюнхенцев Давид Алаба (7-я).



Соперник "Баварии" по полуфиналу определится в субботу в матче между английским "Манчестер Сити" и французским "Лионом".



В связи с пандемией коронавируса формат оставшейся части сезона Лиги чемпионов был изменен: со стадии 1/4 финала все противостояния проходят в Лиссабоне и состоят из одного матча. Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 8:2. По два мяча в составе "Баварии" забили Томас Мюллер (4-я и 31-я минуты) и Филиппе Коутиньо (85-я, 89-я), по голу забили Иван Перишич (22-я), Серж Гнабри (28-я), Йозуа Киммих (63-я) и Роберт Левандовский (82-я). У "Барселоны" отличился Луис Суарес (57-я), а еще один мяч в свои ворота отправил защитник мюнхенцев Давид Алаба (7-я).Соперник "Баварии" по полуфиналу определится в субботу в матче между английским "Манчестер Сити" и французским "Лионом".В связи с пандемией коронавируса формат оставшейся части сезона Лиги чемпионов был изменен: со стадии 1/4 финала все противостояния проходят в Лиссабоне и состоят из одного матча. РИА Новости Категории: спорт Ключевые слова: футбол, Лига чемпионов, Результаты — статья прочитана 183 раза Комментарии