Для Клайпеды Олег Штельман - всегда свой

Уже не первый раз в нашем городе прошла творческая встреча c хорошо известным клайпедчанам настоятелем храма Святых апостолов Петра и Павла из города Шяуляй протоиереем Олегом Штельманом. И эти встречи всегда организует белорусская община «Крыница». Ведь отец Олег уже более 15 лет является её почётным членом. Семь лет он являлся жителем нашего города и принимал непосредственное участие в строительстве Покрово-Никольского храма.



И как обычно, такие встречи проходят в гостеприимном зале Центра национальных культур (директор Елена Буткявичене). Но на этот раз она состоялась в не менее уютном дворике Центра, ведь погода позволяла это сделать.



На каждой своей встрече со зрителями отец Олег открывается с неожиданной стороны, щедро делится со всеми присутствовавшими своим талантом, представляет свои новые музыкальные и литературные произведения. Ведь о. Олег - член Интернационального союза писателей, лауреат многочисленных международных литературных премий, из которых невозможно выделить более или менее значимые. Они все были заслуженно вручены умному, по-творчески глубоко и тонко чувствующему, поэту.

Итак, о. Олег только за последние годы стал лауреатом "Российской литературной премии" журнала "Российский колокол"(2017) и международного фестиваля им. А.С. Пушкина, в честь 220-летия поэта (2019 ИСП) в номинации "Детская литература" (Гран-при I), лауреатом Международного конкурса "Новый сказ" им. П.П. Бажова (2019 ИСП) в номинации "Проза" (Гран-при), лауреатом третьей премии им. С.Есенина "Русь моя" в номинации "Проза" (2019), лауреатом международной литературной премии РосКон (2020), лауреатом международной Лондонской литературной премии 2015-2019 («London Prize presents»), которая носит звание «Лучший писатель года 2015-2019 гг.».











Встретиться вновь с клайпедчанами у о.Олега был особый повод. Он представил на суд публики сразу три новых книги: книга для детей "Азбука звука" - серия "Моя первая книга" (М. 2019 ИСП), перевод его стихов на английский язык "Calming The Storm" из серии «London Prize presents» (М. 2019 ИСП), и только что написанные стихи и проза – сборник под названием "Что спасёт мир" (S. 2020 Titnagas) Lietuva, Siauliai.



После представления книг и чтения стихов и отрывков прозы, как всегда, зазвучали музыкальные произведения отца Олега, тексты которых несут особую смысловую нагрузку, очень доходчиво повествуя о добре и зле, любви и вере, стремлении к истине и духовном самосовершенствовании. Авторские песни, прозвучавшие на концерте, удивительно проникновенные. Слушая их, многие зрители находят утешение, соответствие собственным мыслям и чаяниям. Об этом красноречиво говорят их восторженные лица, а иногда и тихие искренние слёзы во время исполнения некоторых песен.







Для почитателей его таланта из белорусской общины Клайпеды были исполнены песни и на белорусском языке. По окончании встречи Елена Волочко от имени общины поздравила о.Олега с юбилеем, который отметил этот одарённый человек. А член Сейма Ирина Розова предложила свою помощь в организации новых выставок и концертов не только в Клайпеде, но и в других городах Литвы. Ведь о.Олег ещё и замечательный фотохудожник, автор трёх фотовыставок.



Слушатели долго не хотели расходиться, требуя исполнения на «бис» ещё и ещё. А после концерта приятно пообщались, вспоминая совместные поездки и получая автографы автора.



В Клайпеде есть настоящие ценители творчества певца и поэта о. Олега, поэтому мы с нетерпением будем ждать следующих встреч и желаем автору множество творческих идей, вдохновения и душевного полёта.



Наталья ДОМНЕНКО,



заместитель председателя белорусской общины «Крыница» города Клайпеды



Фото: Леонид Соболев







