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Другая жизнь в спектакле Facebook.life в Друскининкай на фестивале «Sankryža/Перекрёсток»





Андрис Булис - востребованный латышский актер театра и кино, поэт. Он везде: и на экранах, и на сцене, и на подиуме.

Он - ведущий больших торжественных мероприятий, и друзьям не откажет провести свадьбу, и, конечно, корпоратив. И во всё, что делает, он вкладывает душу, радует и себя, и окружающих.

Он - частый гость и участник различных театральных фестивалей, не исключение, конечно, и Международный театральный фестиваль Sankryža в Друскиникай, куда он приезжает не в первый раз.

Его любит публика и, скорее всего, потому, что он любит своего зрителя.

Харизматичный, обаятельный красавец, очень искренний и настоящий - таким он предстаёт перед своим зрителем, который его ценит за это. Таким он предстал и 13 августа в спектакле Facebook.life.
Кому-то социальная сеть facebook интересна, кому-то нет, кто-то в нем пропадает, кто-то его не открывает, но большинство из него не вылезают.

Там, в facebook , другая жизнь, и ты другой... Многие, кто смотрел этот спектакль, видели свою историю, у многих щемило сердце, вот так не успели, не успели сказать доброе слово, приехать, обнять. К сожалению, жизнь слишком быстротечна, и нет никаких шансов, что тебе добавят хоть несколько минут на исходе дня.

Спешите жить!

Сегодня, 15 августа, шестой международный театральный фестиваль в Друскининкай опускает занавес.

Фоторепортаж Арона Соскина, специально для "Обзора"

Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: фестиваль, Друскининкай, международный, Facebook, театральный, Sankryža-Перекрёсток, Булис
География: Литва, Друскининкай
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добавлена сегодня, 15 августа, 14:20

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