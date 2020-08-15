Другая жизнь в спектакле Facebook.life в Друскининкай на фестивале «Sankryža/Перекрёсток» 🔊 Воспроизвести







Андрис Булис - востребованный латышский актер театра и кино, поэт. Он везде: и на экранах, и на сцене, и на подиуме.



Он - ведущий больших торжественных мероприятий, и друзьям не откажет провести свадьбу, и, конечно, корпоратив. И во всё, что делает, он вкладывает душу, радует и себя, и окружающих.



Он - частый гость и участник различных театральных фестивалей, не исключение, конечно, и Международный театральный фестиваль Sankryža в Друскиникай, куда он приезжает не в первый раз.



Его любит публика и, скорее всего, потому, что он любит своего зрителя.



Харизматичный, обаятельный красавец, очень искренний и настоящий - таким он предстаёт перед своим зрителем, который его ценит за это. Таким он предстал и 13 августа в спектакле Facebook.life. Он - ведущий больших торжественных мероприятий, и друзьям не откажет провести свадьбу, и, конечно, корпоратив. И во всё, что делает, он вкладывает душу, радует и себя, и окружающих.Он - частый гость и участник различных театральных фестивалей, не исключение, конечно, и Международный театральный фестиваль Sankryža в Друскиникай, куда он приезжает не в первый раз.Его любит публика и, скорее всего, потому, что он любит своего зрителя.Харизматичный, обаятельный красавец, очень искренний и настоящий - таким он предстаёт перед своим зрителем, который его ценит за это. Таким он предстал и 13 августа в спектакле Facebook.life.



Там, в facebook , другая жизнь, и ты другой... Многие, кто смотрел этот спектакль, видели свою историю, у многих щемило сердце, вот так не успели, не успели сказать доброе слово, приехать, обнять. К сожалению, жизнь слишком быстротечна, и нет никаких шансов, что тебе добавят хоть несколько минут на исходе дня.



Спешите жить!



Сегодня, 15 августа, шестой международный театральный фестиваль в Друскининкай опускает занавес.



Фоторепортаж Арона Соскина, специально для "Обзора"



Кому-то социальная сеть facebook интересна, кому-то нет, кто-то в нем пропадает, кто-то его не открывает, но большинство из него не вылезают.Там, в facebook , другая жизнь, и ты другой... Многие, кто смотрел этот спектакль, видели свою историю, у многих щемило сердце, вот так не успели, не успели сказать доброе слово, приехать, обнять. К сожалению, жизнь слишком быстротечна, и нет никаких шансов, что тебе добавят хоть несколько минут на исходе дня.Спешите жить!Сегодня, 15 августа, шестой международный театральный фестиваль в Друскининкай опускает занавес. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: фестиваль, Друскининкай, международный, Facebook, театральный, Sankryža-Перекрёсток, Булис География: Литва, Друскининкай — статья прочитана 85 раз Комментарии