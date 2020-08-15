Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Михаил Тургиев



Соединенные Штаты потерпели неудачу, пытаясь продлить через Совет Безопасности ООН оружейное эмбарго против Ирана, заявил в интервью Fox News советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.



Ранее члены Совбеза не поддержали американскую резолюцию по этому вопросу. Согласно договоренностям, в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) разрешительный порядок поставок военной техники Ирану носит временный характер и истекает 18 октября. За документ проголосовали лишь сами США и Доминикана. Россия и Китай были против, остальные члены СБ воздержались.



"Мы потерпели сегодня поражение, но это еще не конец", — сказал О'Брайен. Соединенные Штаты потерпели неудачу, пытаясь продлить через Совет Безопасности ООН оружейное эмбарго против Ирана, заявил в интервью Fox News советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.Ранее члены Совбеза не поддержали американскую резолюцию по этому вопросу. Согласно договоренностям, в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) разрешительный порядок поставок военной техники Ирану носит временный характер и истекает 18 октября. За документ проголосовали лишь сами США и Доминикана. Россия и Китай были против, остальные члены СБ воздержались. Советник Дональда Трампа также признался, что отказ Франции, Германии и Великобритании поддержать Соединенные Штаты в Совбезе ООН "разочаровывает, но не удивляет".



Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что попытка США продлить иранское оружейное эмбарго "с треском провалилась". Дипломат выразил мнение, что США заранее предполагали исход голосования, "но все-таки пошли напролом".



В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия проголосовала в Совбезе ООН против предложенного США проекта резолюции, так как последовательно выступает против попыток навязывания подобных ограничений Тегерану.



Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза.



Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. РИА Новости Категории: политика, в мире Ключевые слова: Иран, ООН, США — статья прочитана 176 раз Комментарии