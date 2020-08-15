Диетолог назвал продукт с доказанной способностью снижать сахар 🔊 Воспроизвести Фото: Depositphotos



Испанский диетолог Айтор Санчес назвал два важных свойства имбиря. Об этом сообщает газета La Vanguardia.



Специалист отметил, что имбирь является самой изученной специей, при этом многие порой преувеличивают или, наоборот, преуменьшают достоинства продукта.



«Есть мнение, что употребление имбиря может вызвать проблемы с пищеварением. Стоит отметить, что проблемы могут возникать, если есть продукт в большом количестве, а не при традиционном использовании имбиря в качестве специи к блюдам», — заявил Санчес.



У имбиря, по словам диетолога, есть два доказанных полезных свойства. Во-первых, он оказывает антиоксидантный эффект, что делает специю полезной для профилактики заболеваний. Во-вторых, способствует повышению чувствительности к инсулину и снижению уровня глюкозы в крови. Кстати, по этой причине людям, страдающим сахарным диабетом, перед его применением следует обязательно проконсультироваться с лечащим врачом. Специалист отметил, что имбирь является самой изученной специей, при этом многие порой преувеличивают или, наоборот, преуменьшают достоинства продукта.«Есть мнение, что употребление имбиря может вызвать проблемы с пищеварением. Стоит отметить, что проблемы могут возникать, если есть продукт в большом количестве, а не при традиционном использовании имбиря в качестве специи к блюдам», — заявил Санчес.У имбиря, по словам диетолога, есть два доказанных полезных свойства. Во-первых, он оказывает антиоксидантный эффект, что делает специю полезной для профилактики заболеваний. Во-вторых, способствует повышению чувствительности к инсулину и снижению уровня глюкозы в крови. Кстати, по этой причине людям, страдающим сахарным диабетом, перед его применением следует обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.



Источник: "Известия" Национальная служба здравоохранения Англии рекомендовала имбирь, а также содержащие его продукты для преодоления тошноты во время путешествий. Так, если пассажира начало укачивать, он может выпить чай и съесть имбирное печенье или леденец со вкусом этого растения. Категории: здоровье Ключевые слова: сахар, диабет, имбирь — статья прочитана 176 раз Комментарии