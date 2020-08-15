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Умерла певица Валентина Легкоступова

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов




Исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова скончалась 14 августа. Об этом сообщила дочь певицы Анетта Бриль на своей странице в Instagram.

«Сегодня в 15:30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки», — написала Бриль.

Бриль рассказала, что в начале августа она обнаружила свою мать в московской квартире. На теле женщины были синяки, рядом с артисткой находился ее муж Юрий Фирсов. Дочь Легкоступовой вызвала врачей, и обоих увезли в наркологическую клинику. Впоследствии Фирсов сбежал, а состояние исполнительницы ухудшилось.

В итоге Легкоступова была госпитализирована в Москве с черепно-мозговой травмой 11 августа. Врачи диагностировали у нее отек мозга, артистка находилась в коме.
Сотрудникам правоохранительных органов уже удалось найти Фирсова и доставить в УВД, чтобы установить обстоятельства, при которых артистка получила черепно-мозговую травму.

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Российский певец Алексей Глызин считает, что в смерти исполнительницы Валентины Легкоступовой виноват ее супруг, яхтсмен Юрий Фирсов. Об этом артист заявил в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

Глызин назвал всю ситуацию вокруг смерти певицы дикостью. «Я думаю, что вина полностью лежит на ее муже, с которым, как она говорила, была счастлива, но это всё глупости», — сказал Глызин.

Также певец рассказал, что запомнит Валентину Легкоступову как жизнерадостного человека, который стремился делать добро другим, и добавил, что ничего плохого сказать о погибшей не может.

По словам Глызина, кончина исполнительницы — одна большая несправедливость.

Супруг назвал случившееся несчастным случаем. По его словам, жена поскользнулась и упала в ванной. Он уверяет, что не бил ее, но сообщил, что в течение двух недель они совместно много выпивали.



Источник: iz.ru
Категории: культура, в России
Ключевые слова: Валентина Легкоступова
статья прочитана 772 раза
добавлена сегодня, 15 августа, 09:20

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