Умерла певица Валентина Легкоступова 🔊 Воспроизвести Фото: ТАСС/Алексей Филиппов







Исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова скончалась 14 августа. Об этом сообщила дочь певицы Анетта Бриль на своей странице в Instagram.



«Сегодня в 15:30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки», — написала Бриль.



Бриль рассказала, что в начале августа она обнаружила свою мать в московской квартире. На теле женщины были синяки, рядом с артисткой находился ее муж Юрий Фирсов. Дочь Легкоступовой вызвала врачей, и обоих увезли в наркологическую клинику. Впоследствии Фирсов сбежал, а состояние исполнительницы ухудшилось.



В итоге Легкоступова была госпитализирована в Москве с черепно-мозговой травмой 11 августа. Врачи диагностировали у нее отек мозга, артистка находилась в коме. Исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова скончалась 14 августа. Об этом сообщила дочь певицы Анетта Бриль на своей странице в Instagram.«Сегодня в 15:30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки», — написала Бриль.Бриль рассказала, что в начале августа она обнаружила свою мать в московской квартире. На теле женщины были синяки, рядом с артисткой находился ее муж Юрий Фирсов. Дочь Легкоступовой вызвала врачей, и обоих увезли в наркологическую клинику. Впоследствии Фирсов сбежал, а состояние исполнительницы ухудшилось.В итоге Легкоступова была госпитализирована в Москве с черепно-мозговой травмой 11 августа. Врачи диагностировали у нее отек мозга, артистка находилась в коме.



* * *



Российский певец Алексей Глызин считает, что в смерти исполнительницы Валентины Легкоступовой виноват ее супруг, яхтсмен Юрий Фирсов. Об этом артист заявил в беседе с телеканалом РЕН ТВ.



Глызин назвал всю ситуацию вокруг смерти певицы дикостью. «Я думаю, что вина полностью лежит на ее муже, с которым, как она говорила, была счастлива, но это всё глупости», — сказал Глызин.



Также певец рассказал, что запомнит Валентину Легкоступову как жизнерадостного человека, который стремился делать добро другим, и добавил, что ничего плохого сказать о погибшей не может.



По словам Глызина, кончина исполнительницы — одна большая несправедливость.



Супруг назвал случившееся несчастным случаем. По его словам, жена поскользнулась и упала в ванной. Он уверяет, что не бил ее, но сообщил, что в течение двух недель они совместно много выпивали.







Источник: iz.ru Сотрудникам правоохранительных органов уже удалось найти Фирсова и доставить в УВД, чтобы установить обстоятельства, при которых артистка получила черепно-мозговую травму.* * *Российский певец Алексей Глызин считает, что в смерти исполнительницы Валентины Легкоступовой виноват ее супруг, яхтсмен Юрий Фирсов. Об этом артист заявил в беседе с телеканалом РЕН ТВ.Глызин назвал всю ситуацию вокруг смерти певицы дикостью. «Я думаю, что вина полностью лежит на ее муже, с которым, как она говорила, была счастлива, но это всё глупости», — сказал Глызин.Также певец рассказал, что запомнит Валентину Легкоступову как жизнерадостного человека, который стремился делать добро другим, и добавил, что ничего плохого сказать о погибшей не может.По словам Глызина, кончина исполнительницы — одна большая несправедливость.Супруг назвал случившееся несчастным случаем. По его словам, жена поскользнулась и упала в ванной. Он уверяет, что не бил ее, но сообщил, что в течение двух недель они совместно много выпивали. Категории: культура, в России Ключевые слова: Валентина Легкоступова — статья прочитана 772 раза Комментарии