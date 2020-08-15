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За мир на земле Беларуси
В воскресенье, 16 августа, в 12.00, в Вильнюсе, во внутреннем дворике Пятницкой церкви состоится молебен - за мир на земле Беларуси!
Получено благословение Митрополита.
Служба будет проходить на трёх языках: русском (церковнославянском), белорусском и литовском.
Приглашаются верующие разных конфессий.
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Паважаныя сябры,
Каму не абыякавыя падзеі, якія адбываюцца зараз на беларускай зямлі, запрашаем памаліцца разам за мір у Беларусі!
Служба адбудзецца ў гэтую нядзелю 16 жніўня а 12.00 каля Пятніцкай царквы (Вільнюс, вул. Didžioji g. 2).
Запрашаем святароў і вернікаў розных канфесій.
З павагай,
Мікалай Логвін,
Старшыня Рады Згуртавання беларускiх суполак Лiтвы,
Аляксандр Адамковіч,
Старшыня Таварыства беларускай культуры ў Літве
Категории: общество, в странах Балтии
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