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За мир на земле Беларуси





В воскресенье, 16 августа, в 12.00, в Вильнюсе, во внутреннем дворике Пятницкой церкви состоится молебен - за мир на земле Беларуси!

Получено благословение Митрополита.

Служба будет проходить на трёх языках: русском (церковнославянском), белорусском и литовском.

Приглашаются верующие разных конфессий.

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Паважаныя сябры,

Каму не абыякавыя падзеі, якія адбываюцца зараз на беларускай зямлі, запрашаем памаліцца разам за мір у Беларусі!

Служба адбудзецца ў гэтую нядзелю 16 жніўня а 12.00 каля Пятніцкай царквы (Вільнюс, вул. Didžioji g. 2).

Запрашаем святароў і вернікаў розных канфесій.

З павагай,

Мікалай Логвін,

Старшыня Рады Згуртавання беларускiх суполак Лiтвы,

Аляксандр Адамковіч,

Старшыня Таварыства беларускай культуры ў Літве
Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: церковь, Беларусь, молитва, Логвин, Пятницкая
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 15 августа, 13:40

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