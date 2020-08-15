За мир на земле Беларуси 🔊 Воспроизвести







В воскресенье, 16 августа, в 12.00, в Вильнюсе, во внутреннем дворике Пятницкой церкви состоится молебен - за мир на земле Беларуси!



Получено благословение Митрополита.



Служба будет проходить на трёх языках: русском (церковнославянском), белорусском и литовском.



Приглашаются верующие разных конфессий.



* * *



Паважаныя сябры,



Каму не абыякавыя падзеі, якія адбываюцца зараз на беларускай зямлі, запрашаем памаліцца разам за мір у Беларусі!



Служба адбудзецца ў гэтую нядзелю 16 жніўня а 12.00 каля Пятніцкай царквы (Вільнюс, вул. Didžioji g. 2).



Запрашаем святароў і вернікаў розных канфесій.



З павагай,



Мікалай Логвін,



Старшыня Рады Згуртавання беларускiх суполак Лiтвы,



Аляксандр Адамковіч,



Старшыня Таварыства беларускай культуры ў Літве В воскресенье, 16 августа, в 12.00, в Вильнюсе, во внутреннем дворике Пятницкой церкви состоится молебен - за мир на земле Беларуси!Получено благословение Митрополита.Служба будет проходить на трёх языках: русском (церковнославянском), белорусском и литовском.Приглашаются верующие разных конфессий.* * *Паважаныя сябры,Каму не абыякавыя падзеі, якія адбываюцца зараз на беларускай зямлі, запрашаем памаліцца разам за мір у Беларусі!Служба адбудзецца ў гэтую нядзелю 16 жніўня а 12.00 каля Пятніцкай царквы (Вільнюс, вул. Didžioji g. 2).Запрашаем святароў і вернікаў розных канфесій.З павагай,Мікалай Логвін,Старшыня Рады Згуртавання беларускiх суполак Лiтвы,Аляксандр Адамковіч,Старшыня Таварыства беларускай культуры ў Літве Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: церковь, Беларусь, молитва, Логвин, Пятницкая География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 138 раз Комментарии