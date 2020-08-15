Правительство Литвы намерено отменить запрет на въезд иностранцев из стран ЕС 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора". Автор - Александр Шахов







Литовское правительство намерено отозвать запрет на въезд в Литву иностранцев из стран Евросоюза (ЕС) из-за угрозы коронавируса, показывает обнародованный проект правительственного постановления.



Согласно нынешнему порядку, из пораженных коронавирусом стран в Литву могут приехать только граждане Литвы, а иностранцам въезд запрещен.



Если кабмин в понедельник одобрит выработанное МВД предложение, то жители стран ЕС смогут приезжать в Литву без ограничений, однако на них будет распространяться требования самоизоляции.



Новый порядок также будет распространяться на несколько не входящих в ЕС стран, включая Соединенное Королевство, Швейцарию, Норвегию и Исландию. Литовское правительство намерено отозвать запрет на въезд в Литву иностранцев из стран Евросоюза (ЕС) из-за угрозы коронавируса, показывает обнародованный проект правительственного постановления.Согласно нынешнему порядку, из пораженных коронавирусом стран в Литву могут приехать только граждане Литвы, а иностранцам въезд запрещен.Если кабмин в понедельник одобрит выработанное МВД предложение, то жители стран ЕС смогут приезжать в Литву без ограничений, однако на них будет распространяться требования самоизоляции.Новый порядок также будет распространяться на несколько не входящих в ЕС стран, включая Соединенное Королевство, Швейцарию, Норвегию и Исландию. BNS Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, граница, ЕС — статья прочитана 148 раз Комментарии