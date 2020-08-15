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Правительство Литвы намерено отменить запрет на въезд иностранцев из стран ЕС

Фото из архива "Обзора". Автор - Александр Шахов




Литовское правительство намерено отозвать запрет на въезд в Литву иностранцев из стран Евросоюза (ЕС) из-за угрозы коронавируса, показывает обнародованный проект правительственного постановления.

Согласно нынешнему порядку, из пораженных коронавирусом стран в Литву могут приехать только граждане Литвы, а иностранцам въезд запрещен.

Если кабмин в понедельник одобрит выработанное МВД предложение, то жители стран ЕС смогут приезжать в Литву без ограничений, однако на них будет распространяться требования самоизоляции.

Новый порядок также будет распространяться на несколько не входящих в ЕС стран, включая Соединенное Королевство, Швейцарию, Норвегию и Исландию.
BNS
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, граница, ЕС
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добавлена сегодня, 15 августа, 12:20

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