Добронравов надеется на скорое возобновление съемок Сватов 🔊 Воспроизвести







Коронавирус вынудил временно прекратить съемки российского популярного сериала "Сваты". Актер Федор Добронравов, сыгравший в проекте роль Ивана Будько, рассказал журналистам, что очень ждет возвращения к работе над сериалом.



Актер отметил, что роль в сериале "Сваты" ему очень дорога, и она для него стала особенной, передает "НьюИнформ". По его словам, зрители полюбили добродушного Ивана Будько.



"Конечно, эта роль мне дорога. Она любима зрителем. Сериал получился добрый, хороший. Это важно", — заявил актер.



Добронравов добавил, что ему грустно от того, что съемки следующего сезона сериала приходится переносить из-за коронавируса. Однако он отметил, что в данной ситуации ничего сделать нельзя.



Недавно коллега Добронравова по съемочной площадке Даниил Белых, исполнитель роли Максима Ковалева, также рассказал журналистам, что с нетерпением ждет возвращения к работе над "Сватами". Кроме того, он сравнил организацию съемочного процесса российского сериала с работой голливудских кинематографистов.



Источник: politros.com Коронавирус вынудил временно прекратить съемки российского популярного сериала "Сваты". Актер Федор Добронравов, сыгравший в проекте роль Ивана Будько, рассказал журналистам, что очень ждет возвращения к работе над сериалом.Актер отметил, что роль в сериале "Сваты" ему очень дорога, и она для него стала особенной, передает "НьюИнформ". По его словам, зрители полюбили добродушного Ивана Будько.Добронравов добавил, что ему грустно от того, что съемки следующего сезона сериала приходится переносить из-за коронавируса. Однако он отметил, что в данной ситуации ничего сделать нельзя.Недавно коллега Добронравова по съемочной площадке Даниил Белых, исполнитель роли Максима Ковалева, также рассказал журналистам, что с нетерпением ждет возвращения к работе над "Сватами". Кроме того, он сравнил организацию съемочного процесса российского сериала с работой голливудских кинематографистов. Категории: культура Ключевые слова: #добронравов #коронавирус #Сваты — статья прочитана 155 раз Комментарии