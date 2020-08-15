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Добронравов надеется на скорое возобновление съемок Сватов
Коронавирус вынудил временно прекратить съемки российского популярного сериала "Сваты". Актер Федор Добронравов, сыгравший в проекте роль Ивана Будько, рассказал журналистам, что очень ждет возвращения к работе над сериалом.
Актер отметил, что роль в сериале "Сваты" ему очень дорога, и она для него стала особенной, передает "НьюИнформ". По его словам, зрители полюбили добродушного Ивана Будько.
"Конечно, эта роль мне дорога. Она любима зрителем. Сериал получился добрый, хороший. Это важно", — заявил актер.
Добронравов добавил, что ему грустно от того, что съемки следующего сезона сериала приходится переносить из-за коронавируса. Однако он отметил, что в данной ситуации ничего сделать нельзя.
Недавно коллега Добронравова по съемочной площадке Даниил Белых, исполнитель роли Максима Ковалева, также рассказал журналистам, что с нетерпением ждет возвращения к работе над "Сватами". Кроме того, он сравнил организацию съемочного процесса российского сериала с работой голливудских кинематографистов.
Источник: politros.com
Категории: культура
Ключевые слова: #добронравов #коронавирус #Сваты
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