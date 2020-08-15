Минск передал Москве 32 задержанных россиян 🔊 Воспроизвести



Тридцать два россиянина, которых ранее задержали в Белоруссии, вернулись в Россию, сообщила Генеральная прокуратура на своем сайте.



В надзорном ведомстве уточнили, что еще один из задержанных, помимо российского, также имеет белорусское гражданство, и остался в республике.



Генпрокуратура подчеркнула, что процедура возвращения строго соответствовала международному праву и законам двух стран.



"Компетентные органы России продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан", — заключили в надзорном ведомстве.



Задержание россиян в Белоруссии



Двадцать девятого июля белорусские власти заявили о задержании 33 российских граждан, которых назвали боевиками частной военной компании. Их подозревали в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами.



В МИД России подчеркнули, что одиозная трактовка ситуации Минском не выдерживает никакой критики.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со своей стороны, отметил, что, вероятнее всего, задержанные россияне — сотрудники ЧОП, были в Минске транзитом и опоздали на свой рейс. Он подчеркнул, что у Кремля нет данных о каких-либо противоправных действиях с их стороны.



Песков добавил, что Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Тридцать два россиянина, которых ранее задержали в Белоруссии, вернулись в Россию, сообщила Генеральная прокуратура на своем сайте.В надзорном ведомстве уточнили, что еще один из задержанных, помимо российского, также имеет белорусское гражданство, и остался в республике.Генпрокуратура подчеркнула, что процедура возвращения строго соответствовала международному праву и законам двух стран."Компетентные органы России продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан", — заключили в надзорном ведомстве.Двадцать девятого июля белорусские власти заявили о задержании 33 российских граждан, которых назвали боевиками частной военной компании. Их подозревали в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами.В МИД России подчеркнули, что одиозная трактовка ситуации Минском не выдерживает никакой критики.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со своей стороны, отметил, что, вероятнее всего, задержанные россияне — сотрудники ЧОП, были в Минске транзитом и опоздали на свой рейс. Он подчеркнул, что у Кремля нет данных о каких-либо противоправных действиях с их стороны.Песков добавил, что Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. РИА Новости Категории: в Европе Ключевые слова: Белоруссия, Беларусь — статья прочитана 160 раз Комментарии