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Минск передал Москве 32 задержанных россиян



Тридцать два россиянина, которых ранее задержали в Белоруссии, вернулись в Россию, сообщила Генеральная прокуратура на своем сайте.

В надзорном ведомстве уточнили, что еще один из задержанных, помимо российского, также имеет белорусское гражданство, и остался в республике.

Генпрокуратура подчеркнула, что процедура возвращения строго соответствовала международному праву и законам двух стран.

"Компетентные органы России продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан", — заключили в надзорном ведомстве.

Задержание россиян в Белоруссии

Двадцать девятого июля белорусские власти заявили о задержании 33 российских граждан, которых назвали боевиками частной военной компании. Их подозревали в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами.

В МИД России подчеркнули, что одиозная трактовка ситуации Минском не выдерживает никакой критики.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со своей стороны, отметил, что, вероятнее всего, задержанные россияне — сотрудники ЧОП, были в Минске транзитом и опоздали на свой рейс. Он подчеркнул, что у Кремля нет данных о каких-либо противоправных действиях с их стороны.

Песков добавил, что Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.
РИА Новости
Категории: в Европе
Ключевые слова: Белоруссия, Беларусь
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добавлена вчера, 14 августа, 22:04

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