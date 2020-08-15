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Минск передал Москве 32 задержанных россиян
Тридцать два россиянина, которых ранее задержали в Белоруссии, вернулись в Россию, сообщила Генеральная прокуратура на своем сайте.
В надзорном ведомстве уточнили, что еще один из задержанных, помимо российского, также имеет белорусское гражданство, и остался в республике.
Генпрокуратура подчеркнула, что процедура возвращения строго соответствовала международному праву и законам двух стран.
"Компетентные органы России продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан", — заключили в надзорном ведомстве.
Задержание россиян в Белоруссии
Двадцать девятого июля белорусские власти заявили о задержании 33 российских граждан, которых назвали боевиками частной военной компании. Их подозревали в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами.
В МИД России подчеркнули, что одиозная трактовка ситуации Минском не выдерживает никакой критики.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со своей стороны, отметил, что, вероятнее всего, задержанные россияне — сотрудники ЧОП, были в Минске транзитом и опоздали на свой рейс. Он подчеркнул, что у Кремля нет данных о каких-либо противоправных действиях с их стороны.
Песков добавил, что Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.
РИА Новости
Категории: в Европе
Ключевые слова: Белоруссия, Беларусь
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