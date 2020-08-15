Российский вирусолог рассказал, сколько лет продлится масочный режим 🔊 Воспроизвести







Носить защитные маски людям придется еще около двух лет, заявил РИА Новости профессор, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.



По его словам, COVID-19 "с вероятностью в 90 процентов" спустя некоторое время станет сезонным заболеванием. "В масштабах эволюции вируса восемь месяцев — всего лишь мгновение. Он будет эволюционировать десятилетиями и столетиями. Со временем он просто станет менее болезнетворным и ослабеет", — считает профессор.



Нетесов добавил: если люди будут часто мыть руки, носить маски, удастся не только избежать второй волны коронавирусной инфекции, но и защититься от других сезонных респираторных заболеваний.



"Надвигается осень — будет естественное уменьшение ультрафиолета от солнца, это значит, что вирусы гораздо дольше будут жить на различных поверхностях и в аэрозолях", — предупредил ученый.



Весной с началом пандемии в российских регионах в целях противоэпидемических мероприятий вводили обязательный масочный режим на улицах. В Москве, например, ограничения частично сняли 13 июля. Власти рекомендуют в целях безопасности использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медучреждениях, магазинах и других общественных местах. По его словам, COVID-19 "с вероятностью в 90 процентов" спустя некоторое время станет сезонным заболеванием. "В масштабах эволюции вируса восемь месяцев — всего лишь мгновение. Он будет эволюционировать десятилетиями и столетиями. Со временем он просто станет менее болезнетворным и ослабеет", — считает профессор.Нетесов добавил: если люди будут часто мыть руки, носить маски, удастся не только избежать второй волны коронавирусной инфекции, но и защититься от других сезонных респираторных заболеваний."Надвигается осень — будет естественное уменьшение ультрафиолета от солнца, это значит, что вирусы гораздо дольше будут жить на различных поверхностях и в аэрозолях", — предупредил ученый.Весной с началом пандемии в российских регионах в целях противоэпидемических мероприятий вводили обязательный масочный режим на улицах. В Москве, например, ограничения частично сняли 13 июля. Власти рекомендуют в целях безопасности использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медучреждениях, магазинах и других общественных местах. Категории: здоровье Ключевые слова: Маска, коронавирус — статья прочитана 228 раз Комментарии