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Российский вирусолог рассказал, сколько лет продлится масочный режим





Носить защитные маски людям придется еще около двух лет, заявил РИА Новости профессор, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.

По его словам, COVID-19 "с вероятностью в 90 процентов" спустя некоторое время станет сезонным заболеванием. "В масштабах эволюции вируса восемь месяцев — всего лишь мгновение. Он будет эволюционировать десятилетиями и столетиями. Со временем он просто станет менее болезнетворным и ослабеет", — считает профессор.

Нетесов добавил: если люди будут часто мыть руки, носить маски, удастся не только избежать второй волны коронавирусной инфекции, но и защититься от других сезонных респираторных заболеваний.

"Надвигается осень — будет естественное уменьшение ультрафиолета от солнца, это значит, что вирусы гораздо дольше будут жить на различных поверхностях и в аэрозолях", — предупредил ученый.

Весной с началом пандемии в российских регионах в целях противоэпидемических мероприятий вводили обязательный масочный режим на улицах. В Москве, например, ограничения частично сняли 13 июля. Власти рекомендуют в целях безопасности использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медучреждениях, магазинах и других общественных местах.
Категории: здоровье
Ключевые слова: Маска, коронавирус
статья прочитана 228 раз
добавлена сегодня, 15 августа, 10:20

Комментарии

Тимур
15 августа, 12:14
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Такие вирусологи врачи Менгеле на службе у мафии которая делает на лжевирусе деньги. Скоро объявят что придется носить намордники всю жизнь. Они наглеют с каждым днем. Думаю в вирусы они будут играть десятки лет. Объявят победу над одним лжевирусом появится другой лжевирус.
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Тимур
15 августа, 12:15
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В общем их надо судить на новом Нюрнбергском процессе.
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