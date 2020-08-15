Госдума запросит МИД, ФСБ и СВР о возможном наличии иностранного гражданства у депутатов 🔊 Воспроизвести Проверка депутатов на наличие иностранного гражданства началась в конце июля по поручению председателя палаты Вячеслава Володина



Здание Госдумы РФ © Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС



Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР о возможном наличии иностранного гражданства у членов нижней палаты парламента. Об этом в пятницу сообщила думская пресс-служба.



Проверка депутатов на наличие иностранного гражданства была начата в конце июля по поручению председателя палаты. Первоначально запрос был направлен в ЦИК России. Однако глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отметила, что проверка действующих парламентариев относительно наличия иностранного гражданства и вида на жительство в других странах не входит в компетенцию ЦИК. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР о возможном наличии иностранного гражданства у членов нижней палаты парламента. Об этом в пятницу сообщила думская пресс-служба.Проверка депутатов на наличие иностранного гражданства была начата в конце июля по поручению председателя палаты. Первоначально запрос был направлен в ЦИК России. Однако глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отметила, что проверка действующих парламентариев относительно наличия иностранного гражданства и вида на жительство в других странах не входит в компетенцию ЦИК. "Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции продолжить проверку и направить запросы в уполномоченные органы РФ - МИД, МВД, ФСБ и СВР", - говорится в сообщении пресс-службы.



По словам Володина, в ответе ЦИК указывается, что комиссия не располагала информацией об иностранном гражданстве по запрашиваемым лицам на момент избрания их депутатами седьмого созыва.



"В этой связи проверка будет продолжена. Соответствующие запросы будут направлены в уполномоченные органы", - цитирует спикера пресс-служба Думы.



Володин напомнил о недопустимости наличия иностранного гражданства у парламентариев и чиновников в соответствии с конституцией. "Если информация подтвердится, в отношении этих депутатов будут приняты соответствующие законодательные меры", - предупредил он. ТАСС Категории: политика, в России Ключевые слова: Госдума, иностранное — статья прочитана 187 раз Комментарии