Запад боится наказания Лукашенко 🔊 Воспроизвести Фото: Наталия Федосенко/ТАСС США пригрозили Белоруссии остановить поставки американской нефти. В этом предостережении есть два интересных момента. Первый – это использование нефти как политического оружия, в чем сами Штаты постоянно обвиняют Россию. Второй – остановка поставок нефти из США не нанесет Белоруссии вреда. Почему же Америка использовала именно эту угрозу, ведь у Запада есть реальные рычаги давления на Минск?



Глава Госдепа Майк Помпео пригрозил Белоруссии остановкой поставок американской нефти и санкциями в качестве наказания за происходящие в республике протесты. По его словам, США «еще не решили, какой подходящий ответ», но намерены «работать с европейскими партнерами» и друзьями, которые «любят свободу и равно обеспокоены произошедшим». Глава Госдепа Майк Помпео пригрозил Белоруссии остановкой поставок американской нефти и санкциями в качестве наказания за происходящие в республике протесты. По его словам, США «еще не решили, какой подходящий ответ», но намерены «работать с европейскими партнерами» и друзьями, которые «любят свободу и равно обеспокоены произошедшим».



По его словам, американская нефть появилась в Белоруссии ровно тогда, когда между Минском и Москвой начались противоречия из-за цен на черное золото. Лукашенко был недоволен тем, что Белоруссия не получает особых льгот. Это Вашингтон использовал в своих корыстных интересах. При этом США сразу забыли о том, что ругали Лукашенко за тоталитарные замашки, нарушение демократии и подавление оппозиции, добавляет сенатор. А теперь Вашингтон готов забрать нефтяную конфетку.



«Угрозы Помпео – это хороший урок для тех, кто считает, будто бы дядя Сэм является нашим другом. Политика США в отношении Минска может быть применена и в отношении Берлина», – предупреждает Евросоюз депутат Бундестага Вальдемар Гердт.



Угрозы США запретить поставки нефти из-за океана выглядят на самом деле смешными. Никакого экономического смысла для Минска в покупке американской нефти нет. Любопытно, что до сих пор, наоборот, сам Александр Лукашенко пугал Россию тем, что откажется от российской нефти в пользу американской. «Все эти поставки американской нефти в Белоруссию – это исключительно политическая игра, причем не Америки, а самого Лукашенко, которую он всю политкампанию вел под соусом, что Россия ему не указ, что Белоруссия вся такая суверенная. Поэтому очень смешно, когда американцы пугают Белоруссию отказом от поставок нефти из США, которые экономически не обоснованы», – говорит гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.



На самом деле пока Белоруссия купила одну-единственную партию американской нефти этой весной. И в течение августа белорусский Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» должен получить вторую партию нефти из Соединенных Штатов. На днях танкер прибыл в Клайпедский порт Литвы. Объем танкера с нефтью сорта White Eagle Blend («Белый орел», специально разработанная смесь разных сортов в качестве аналога российского Urals для европейских НПЗ) – всего 76 тыс. тонн, это капля в море по сравнению с 24 млн тонн нефти из России, которые Белоруссия получает ежегодно. Не говоря уже о выгодности таких поставок.



«На чем экономит Белоруссия, покупая нефть у России? На том, что она не платит экспортную пошлину. Однако весной был короткий период, когда цена на нефть Urals резко упала до 10 долларов за баррель, и тогда экспортная пошлина стала почти символической, в районе нескольких долларов за тонну. И вот тогда у Белоруссии возникло «окно возможностей», когда она реально могла покупать американскую нефть, не переплачивая за нее», – говорит Симонов. Например, по данным Минфина России, с 1 мая экспортная пошлина на нефть в России снизилась на целых 45,2 доллара, до 6,8 доллара за тонну.



То есть обычно нефть из России идет в Белоруссию беспошлинно по цене ниже рыночной. Но когда экспортная пошлина стала символической в силу конъюнктуры, то нефть из России стала идти в Белоруссию фактически по рыночной цене (которая к тому времени обвалилась).



«Однако такая ситуация длилась короткий интервал времени. Сейчас это окно возможностей закрылось. Его уже нет. Нефть снова стоит 40–45 долларов за баррель, а это уже не 10 долларов. Экспортная пошлина вернулась на довольно ощутимые отметки. Поэтому сейчас покупать нефть у России, как и всегда, выгодней», – говорит Симонов. У любых альтернативных поставщиков нефть будет иметь рыночную стоимость, плюс к расходам добавляется цена транспортировки.



Таким образом, нефтяной шантаж Помпео абсолютно несерьезен и не страшен Минску.



Если США решат все-таки оказать реальное давление на Белоруссию, то более ощутимый удар может быть по возводимой в стране атомной электростанции. Собственно, нападки на станцию через Прибалтику уже неоднократно совершались. США могут заставить Прибалтику отказаться от покупки электроэнергии у Белоруссии с этой АЭС по политическим причинам, не исключает Симонов. Хотя экономически это крайне выгодно для прибалтийцев, так как они могли бы сэкономить на дешевой белорусской энергии. Для Минска потеря экспорта – это потенциальная упущенная выгода. Когда Белоруссия приступала к строительству АЭС (на российские кредитные деньги), она рассчитывала не только обеспечить себя дешевой атомной энергетикой, но и экспортировать ее в Прибалтику.



Самый жесткий сценарий – если США науськают Евросоюз отказаться закупать белорусские нефтепродукты. Из 24 млн тонн нефти, которую беспошлинно поставляет Россия соседу, сами белорусы потребляют всего 6 млн тонн, остальные 18 млн тонн они перерабатывают на своих двух НПЗ для того, чтобы экспортировать в Евросоюз и на Украину. Это серьезный заработок и для промышленности, и для бюджета республики.



«Если Соединенные Штаты убедят европейцев ввести санкции и запретить покупку белорусских нефтепродуктов, то это будет действительно чувствительный удар по экономике Белоруссии. Хоть это опять будет не прямое решение Вашингтона», – говорит Симонов.



Для самой Европы отказ от белорусских нефтепродуктов не так страшен. Она легко может пойти на это в угоду американцам в обмен на какие-то другие уступки. На европейском фронте у США идет нешуточный торг.



«Во-первых, еще не до конца оправились от пандемии, спрос небольшой. Во-вторых, найдутся другие поставщики нефтепродуктов взамен Белоруссии. Рынок довольно гибко реагирует на подобные изменения, и порой очень неожиданно. Например, Соединенные Штаты отказываются от закупок венесуэльской нефти, что приводит к росту потребления американцами российского мазута», – говорит Симонов.



В первом полугодии этого года Россия поставила рекордное количество нефтепродуктов в США. Поставки выросли более чем в два раза – до 9 млн тонн. На США пришлось более 12% всего экспорта нефтепродуктов России при общем экспорте почти в 75 млн тонн. США оказались на втором месте. Первое и третье места заняли Нидерланды и Мальта, которые скорее являются не конечными покупателями, а перевалочными пунктами для транзита нефтепродуктов в другие страны.



Поэтому от потенциального запрета покупать белорусские нефтепродукты в итоге может выиграть Россия. По мнению Симонова, как в случае с атомной станцией, так и в истории с нефтепродуктами Лукашенко придется бежать за помощью в Москву. В первом случае придется договариваться, чтобы Россия скупала излишки электроэнергии, во втором случае – чтобы белорусские нефтепродукты оформлялись как российские и под видом российских их продавали в Европу. Почти так же после введения Россией продуктового эмбарго Белоруссия помогала европейцам перепродавать продукты в РФ под белорусской этикеткой. Впрочем, при необходимости Москва легко может сама нарастить объемы нефтепереработки и занять освободившееся место белорусов в ЕС. Здесь уже все зависит от того, как Лукашенко сможет договориться с Кремлем.



«Главное для Лукашенко – это отношения с Москвой, а не с Вашингтоном. Также важны отношения с Китаем, но Пекин выступает больше как инвестор в белорусскую экономику и приобретатель белорусских активов», – говорит Симонов.



Главный вопрос здесь в том, как поведет себя Россия в этой ситуации. Вот если Москва решит жестко наказать Минск и остановит поставки своей нефти в Белоруссию, то это будет серьезный удар. Полетит вся промышленность и сельское хозяйство Белоруссии, которые держатся на дешевом газе и нефти из РФ. «Скорее всего, сложностей с поиском альтернативной нефти у Белоруссии может и не возникнуть, так как сейчас нет дефицита нефти на мировом рынке», – говорит Симонов. Другое дело, что цена на эту нефть будет уже рыночная. Окажется ли Белоруссии выгодно перерабатывать более дорогую нефть для экспорта нефтепродуктов в Европу и на Украину? Сможет ли этот бизнес и дальше оставаться рентабельным и приносить профит? Это большой вопрос. Белорусы годами модернизируют свои НПЗ, чтобы они могли работать эффективней, но как там дела обстоят в реальности – неясно.



Впрочем, Россия, как правило, старается все же вытаскивать Белоруссию из передряг, в которые Лукашенко втягивает себя и свою страну.



«Пока я не вижу у России желания жестким способом окончательно прижать Лукашенко с экономической точки зрения. Тем более что надавить можно не отказом поставлять нефть, а путем перевода поставок на мировые цены. Россия убирает Белоруссию из Таможенного союза и прекращает поставлять ей нефть без экспортной пошлины», – рассуждает Симонов. Зачем полностью прекращать торговлю, если можно продолжить торговать с соседом, но уже без преференций, а на тех же рыночных условиях, что и с другими покупателями.



Что касается США и ЕС, то, с одной стороны, считает Симонов, им не очень-то хочется серьезно обкладывать Белоруссию санкциями. «Потому что они понимают, что если сильно надавить на Лукашенко, то ему ничего не останется, как в отчаянии бежать в Москву, признаваться, что сглупил, и соглашаться на реальную интеграцию. Запад этого боится», – говорит Симонов. С другой стороны, США и ЕС не могут игнорировать происходящее в Белоруссии, которая граничит с Польшей и Литвой. «Там происходят совершенно возмутительные для европейцев вещи. Но геополитически Запад не знает, что с этим делать. Поэтому Помпео и выдает такие угрозы, которые не имеют никакого смысла», – заключает глава ФНЭБ.



Источник: "Взгляд" Обычно именно Вашингтон любит обвинять Москву в том, что она использует поставки нефти и особенно газа для политического влияния на соседние страны. «Но в данном случае именно Штаты используют нефть как политическое оружие. Это типичная для США политика покупки и продажи своих партнеров или союзников через экономические инструменты», – заявил член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов.По его словам, американская нефть появилась в Белоруссии ровно тогда, когда между Минском и Москвой начались противоречия из-за цен на черное золото. Лукашенко был недоволен тем, что Белоруссия не получает особых льгот. Это Вашингтон использовал в своих корыстных интересах. При этом США сразу забыли о том, что ругали Лукашенко за тоталитарные замашки, нарушение демократии и подавление оппозиции, добавляет сенатор. А теперь Вашингтон готов забрать нефтяную конфетку.Угрозы США запретить поставки нефти из-за океана выглядят на самом деле смешными. Никакого экономического смысла для Минска в покупке американской нефти нет. Любопытно, что до сих пор, наоборот, сам Александр Лукашенко пугал Россию тем, что откажется от российской нефти в пользу американской. «Все эти поставки американской нефти в Белоруссию – это исключительно политическая игра, причем не Америки, а самого Лукашенко, которую он всю политкампанию вел под соусом, что Россия ему не указ, что Белоруссия вся такая суверенная. Поэтому очень смешно, когда американцы пугают Белоруссию отказом от поставок нефти из США, которые экономически не обоснованы», – говорит гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.На самом деле пока Белоруссия купила одну-единственную партию американской нефти этой весной. И в течение августа белорусский Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» должен получить вторую партию нефти из Соединенных Штатов. На днях танкер прибыл в Клайпедский порт Литвы. Объем танкера с нефтью сорта White Eagle Blend («Белый орел», специально разработанная смесь разных сортов в качестве аналога российского Urals для европейских НПЗ) – всего 76 тыс. тонн, это капля в море по сравнению с 24 млн тонн нефти из России, которые Белоруссия получает ежегодно. Не говоря уже о выгодности таких поставок.«На чем экономит Белоруссия, покупая нефть у России? На том, что она не платит экспортную пошлину. Однако весной был короткий период, когда цена на нефть Urals резко упала до 10 долларов за баррель, и тогда экспортная пошлина стала почти символической, в районе нескольких долларов за тонну. И вот тогда у Белоруссии возникло «окно возможностей», когда она реально могла покупать американскую нефть, не переплачивая за нее», – говорит Симонов. Например, по данным Минфина России, с 1 мая экспортная пошлина на нефть в России снизилась на целых 45,2 доллара, до 6,8 доллара за тонну.То есть обычно нефть из России идет в Белоруссию беспошлинно по цене ниже рыночной. Но когда экспортная пошлина стала символической в силу конъюнктуры, то нефть из России стала идти в Белоруссию фактически по рыночной цене (которая к тому времени обвалилась).«Однако такая ситуация длилась короткий интервал времени. Сейчас это окно возможностей закрылось. Его уже нет. Нефть снова стоит 40–45 долларов за баррель, а это уже не 10 долларов. Экспортная пошлина вернулась на довольно ощутимые отметки. Поэтому сейчас покупать нефть у России, как и всегда, выгодней», – говорит Симонов. У любых альтернативных поставщиков нефть будет иметь рыночную стоимость, плюс к расходам добавляется цена транспортировки.Если США решат все-таки оказать реальное давление на Белоруссию, то более ощутимый удар может быть по возводимой в стране атомной электростанции. Собственно, нападки на станцию через Прибалтику уже неоднократно совершались. США могут заставить Прибалтику отказаться от покупки электроэнергии у Белоруссии с этой АЭС по политическим причинам, не исключает Симонов. Хотя экономически это крайне выгодно для прибалтийцев, так как они могли бы сэкономить на дешевой белорусской энергии. Для Минска потеря экспорта – это потенциальная упущенная выгода. Когда Белоруссия приступала к строительству АЭС (на российские кредитные деньги), она рассчитывала не только обеспечить себя дешевой атомной энергетикой, но и экспортировать ее в Прибалтику.Самый жесткий сценарий – если США науськают Евросоюз отказаться закупать белорусские нефтепродукты. Из 24 млн тонн нефти, которую беспошлинно поставляет Россия соседу, сами белорусы потребляют всего 6 млн тонн, остальные 18 млн тонн они перерабатывают на своих двух НПЗ для того, чтобы экспортировать в Евросоюз и на Украину. Это серьезный заработок и для промышленности, и для бюджета республики.«Если Соединенные Штаты убедят европейцев ввести санкции и запретить покупку белорусских нефтепродуктов, то это будет действительно чувствительный удар по экономике Белоруссии. Хоть это опять будет не прямое решение Вашингтона», – говорит Симонов.Для самой Европы отказ от белорусских нефтепродуктов не так страшен. Она легко может пойти на это в угоду американцам в обмен на какие-то другие уступки. На европейском фронте у США идет нешуточный торг.«Во-первых, еще не до конца оправились от пандемии, спрос небольшой. Во-вторых, найдутся другие поставщики нефтепродуктов взамен Белоруссии. Рынок довольно гибко реагирует на подобные изменения, и порой очень неожиданно. Например, Соединенные Штаты отказываются от закупок венесуэльской нефти, что приводит к росту потребления американцами российского мазута», – говорит Симонов.В первом полугодии этого года Россия поставила рекордное количество нефтепродуктов в США. Поставки выросли более чем в два раза – до 9 млн тонн. На США пришлось более 12% всего экспорта нефтепродуктов России при общем экспорте почти в 75 млн тонн. США оказались на втором месте. Первое и третье места заняли Нидерланды и Мальта, которые скорее являются не конечными покупателями, а перевалочными пунктами для транзита нефтепродуктов в другие страны.Поэтому от потенциального запрета покупать белорусские нефтепродукты в итоге может выиграть Россия. По мнению Симонова, как в случае с атомной станцией, так и в истории с нефтепродуктами Лукашенко придется бежать за помощью в Москву. В первом случае придется договариваться, чтобы Россия скупала излишки электроэнергии, во втором случае – чтобы белорусские нефтепродукты оформлялись как российские и под видом российских их продавали в Европу. Почти так же после введения Россией продуктового эмбарго Белоруссия помогала европейцам перепродавать продукты в РФ под белорусской этикеткой. Впрочем, при необходимости Москва легко может сама нарастить объемы нефтепереработки и занять освободившееся место белорусов в ЕС. Здесь уже все зависит от того, как Лукашенко сможет договориться с Кремлем.«Главное для Лукашенко – это отношения с Москвой, а не с Вашингтоном. Также важны отношения с Китаем, но Пекин выступает больше как инвестор в белорусскую экономику и приобретатель белорусских активов», – говорит Симонов.Главный вопрос здесь в том, как поведет себя Россия в этой ситуации. Вот если Москва решит жестко наказать Минск и остановит поставки своей нефти в Белоруссию, то это будет серьезный удар. Полетит вся промышленность и сельское хозяйство Белоруссии, которые держатся на дешевом газе и нефти из РФ. «Скорее всего, сложностей с поиском альтернативной нефти у Белоруссии может и не возникнуть, так как сейчас нет дефицита нефти на мировом рынке», – говорит Симонов. Другое дело, что цена на эту нефть будет уже рыночная. Окажется ли Белоруссии выгодно перерабатывать более дорогую нефть для экспорта нефтепродуктов в Европу и на Украину? Сможет ли этот бизнес и дальше оставаться рентабельным и приносить профит? Это большой вопрос. Белорусы годами модернизируют свои НПЗ, чтобы они могли работать эффективней, но как там дела обстоят в реальности – неясно.Впрочем, Россия, как правило, старается все же вытаскивать Белоруссию из передряг, в которые Лукашенко втягивает себя и свою страну.«Пока я не вижу у России желания жестким способом окончательно прижать Лукашенко с экономической точки зрения. Тем более что надавить можно не отказом поставлять нефть, а путем перевода поставок на мировые цены. Россия убирает Белоруссию из Таможенного союза и прекращает поставлять ей нефть без экспортной пошлины», – рассуждает Симонов. Зачем полностью прекращать торговлю, если можно продолжить торговать с соседом, но уже без преференций, а на тех же рыночных условиях, что и с другими покупателями.Что касается США и ЕС, то, с одной стороны, считает Симонов, им не очень-то хочется серьезно обкладывать Белоруссию санкциями. «Потому что они понимают, что если сильно надавить на Лукашенко, то ему ничего не останется, как в отчаянии бежать в Москву, признаваться, что сглупил, и соглашаться на реальную интеграцию. Запад этого боится», – говорит Симонов. С другой стороны, США и ЕС не могут игнорировать происходящее в Белоруссии, которая граничит с Польшей и Литвой. «Там происходят совершенно возмутительные для европейцев вещи. Но геополитически Запад не знает, что с этим делать. Поэтому Помпео и выдает такие угрозы, которые не имеют никакого смысла», – заключает глава ФНЭБ. Категории: в Европе Ключевые слова: Литва, Белоруссия, США, нефть, санкции, Лукашенко, Помпео — статья прочитана 166 раз Комментарии