Австрия осудила санкции США против «Северного потока – 2» 🔊 Воспроизвести Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости Австрия сожалеет о решении США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2», заявил министр иностранных дел страны Александер Шалленберг.



Министр отметил, что есть несколько вопросов, по которым Австрия и Соединенные Штаты расходятся во мнении.



«Мы глубоко и открыто сожалеем об экстерриториальных санкциях, введенных США. Мы бы лучше выбрали путь двусторонних переговоров для поиска общего решения по этому вопросу», – цитирует Шалленберга РИА «Новости».



Напомним, 24 из 27 стран ЕС выразили США «ноту протеста» в связи с планами Вашингтона ввести новые санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2».



Ранее сообщалось, что строительство газопровода «Северный поток – 2» можно будет возобновить после 3 августа, по истечении срока обжалования нового разрешения Дании, даже если на это решение будет подана апелляция. Министр отметил, что есть несколько вопросов, по которым Австрия и Соединенные Штаты расходятся во мнении.«Мы глубоко и открыто сожалеем об экстерриториальных санкциях, введенных США. Мы бы лучше выбрали путь двусторонних переговоров для поиска общего решения по этому вопросу», – цитирует Шалленберга РИА «Новости».Напомним, 24 из 27 стран ЕС выразили США «ноту протеста» в связи с планами Вашингтона ввести новые санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2».Ранее сообщалось, что строительство газопровода «Северный поток – 2» можно будет возобновить после 3 августа, по истечении срока обжалования нового разрешения Дании, даже если на это решение будет подана апелляция. * * *



Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу одобрил планы США ввести санкции в отношении европейских компаний, участвующих в строительстве российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.



По его словам, планы США ввести санкции отвечают интересам Таллина и логика действий Вашингтона ему понятна. Министр также отметил, что среди европейских стран нет единого мнения относительно строительства газопровода.



Ранее Россия решила объединиться с Германией вокруг строительства газопровода «Северный поток-2» в условиях активного противодействия со стороны США. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проект по строительству газопровода позитивно оценивают все европейские страны, столкнувшиеся с «беспрецедентным санкционным давлением со стороны Соединенных Штатов».



США активно противодействуют строительству «Северного потока-2». В конце прошлого года были наложены санкции на все компании, участвующие в проекте, после чего швейцарская Allseas была вынуждена отозвать свой трубоукладчик из Балтийского моря. В дальнейшем ограничения были расширены, включены в оборонный бюджет США и коснулись в том числе страховых компаний, сотрудничающих с участниками строительства. Lenta.ru Категории: в мире Ключевые слова: Россия, США, санкции — статья прочитана 131 раз Комментарии