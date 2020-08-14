58% жителей Швеции считают, что деятельность банд возрастет — опрос 🔊 Воспроизвести Перестрелка. Иллюстрация: regnum.ru/Denoel Paris







Похоже, что у жителей Швеции осталось мало надежд на то, что политикам и органам государственного управления удастся снизить уровень преступности. Напротив, по данным опроса издания Expressen совместно с социологами из Sifo, 58% респондентов полагают, что в следующем году проблемы, связанные с преступностью, только усугубятся. Об этом 14 августа сообщила газета Expressen.



Напомним, что разговор в шведском обществе о необходимости жестких мер по отношению к организованной преступности подстегнуло громкое убийство 12-летней девочки в ночь на 2 августа в Норсборге. Ребенок стал случайной жертвой конфликта местных бандитских группировок, сообщает Похоже, что у жителей Швеции осталось мало надежд на то, что политикам и органам государственного управления удастся снизить уровень преступности. Напротив, по данным опроса издания Expressen совместно с социологами из Sifo, 58% респондентов полагают, что в следующем году проблемы, связанные с преступностью, только усугубятся. Об этом 14 августа сообщила газета Expressen.Напомним, что разговор в шведском обществе о необходимости жестких мер по отношению к организованной преступности подстегнуло громкое убийство 12-летней девочки в ночь на 2 августа в Норсборге. Ребенок стал случайной жертвой конфликта местных бандитских группировок, сообщает ИА REGNUM. Так, по данным опроса, 58% респондентов заявили, что, по их мнению, незаконная деятельность бандформирований возрастет в следующем году. 30% считают, что ситуация останется на прежнем уровне, и только 4% полагают, что уровень преступности снизится.



В то же время о своей «большой уверенности» в возможностях политиков и властей справиться с преступностью заявили лишь 18% опрошенных. 55% респондентов сообщили, что их уровень уверенности по отношению к чиновникам и политикам находится на «низком» уровне.



Данные получены в ходе социологического исследования, проводимого в период с 11 по 13 августа. Всего было опрошено 1000 человек в возрасте от 18 до 79 лет. В ходе опроса респондентам предлагалось ответить на следующие вопросы: «Как, по Вашему мнению, будет развиваться активность преступных группировок на территории Швеции в следующем году?», «Насколько Вы уверены в возможностях политиков и властей снизить преступную активность банд на территории Швеции?». ИА “Regnum” Категории: чп и криминал, в Европе Ключевые слова: преступность, Швеция, банды, организованная — статья прочитана 145 раз Комментарии