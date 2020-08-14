Комитет Сейма Литвы – за поездку в Минск, программу будет согласована с МИДом. Литовским 🔊 Воспроизвести Здание Сейма Литвы. Фото из архива "Обзора". Автор - Виктор Грецкас







Комитет по иностранным делам (КИД) Сейма Литвы в пятницу одобрил инициативу направить делегацию парламентариев в Минск, будет согласовывать программу такого визита с МИД, говорит глава комитета, социал-трудовик Юозас Бернатонис.



Как сказал глава КИД агентству BNS, "мы сегодня договорились, что целесообразно направить такую делегацию, когда будут возможности, и программу мы будем согласовывать с МИДом".



"В поездке нужно что-то сделать (...), для этого нужно выяснить, с кем можно было бы встретиться, между кем мы можем посредничать, если будет возможность посредничества", - сказал Ю. Бернатонис.



Один из инициаторов делегации, консерватор Жигимантас Павилёнис говорит, что один из вариантов - поездка в Беларусь уже на следующей неделе. Как сказал глава КИД агентству BNS, "мы сегодня договорились, что целесообразно направить такую делегацию, когда будут возможности, и программу мы будем согласовывать с МИДом"."В поездке нужно что-то сделать (...), для этого нужно выяснить, с кем можно было бы встретиться, между кем мы можем посредничать, если будет возможность посредничества", - сказал Ю. Бернатонис.Один из инициаторов делегации, консерватор Жигимантас Павилёнис говорит, что один из вариантов - поездка в Беларусь уже на следующей неделе. С выдвинутой оппозиционными консерваторами инициативой направить делегацию в Минск в пятницу было ознакомлено правление Сейма, которое внесло предложение официально сформулировать ее КИД.



Предлагается, чтобы делегацию членов сейма Литвы возглавил председатель Комитета по европейским делам Гедиминас Киркилас, в состав делегации вошли консерваторы Жигимантас Павилёнис, Ингрида Шимоните, Эмануэлис Зингерис, Лауринас Кащюнас, представители фракции "аграриев" Томас Томилинас, глава Комитета по правам человека Валериюс Симуликас, либерал Гинтарас Вайчекаускас, социал-демократ Раса Будбергите, глава Партии свободы Аушрине Армонайте.



В следующий вторник Сейм собирается на внеочередную сессию из-за ситуации в Беларуси. На ней планируется заслушать представителей гражданского общества и оппозиции Беларуси, которые расскажут о ситуации с правами человека и политической ситуации в стране, о том, какой международной помощи ожидает белорусское общество.



Планируется принять позицию Литвы о нелигитимности Александра Лукашенко, и призвать правительство Литвы, а также весь Евросоюз ввести санкции для представителей белорусского режима. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, в странах Балтии, в Беларуси Ключевые слова: Литва, сейм, Минск, Комитет по иностранным делам — статья прочитана 168 раз Комментарии