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События в Беларуси оттеснили коронавирус на второй план
Премьер Литвы Саулюс Сквернялис в пятницу в Эстонии обсудит с коллегами из стран Балтии ситуацию в Беларуси.
На традиционной неформальной встрече глав правительств Литвы, Латвии и Эстонии в Тарту также планируется обсудить общие меры против распространения коронавируса, информировал BNS пресс-секретарь премьера Томас Бержинскас.
"Темы, конечно, диктуют события последних дней, поэтому, конечно, будет обсуждаться ситуация в Беларуси, будет обсуждаться коронавирусная пандемия, меры в масштабе стран Балтии", - заявил Т. Бержинскас.
Кроме того, планируется обсудить общие энергопроекты и другие вопросы региональной повестки.
Литва предлагает Евросоюзу ввести санкции в отношении представителей белорусских властей, ответственных за применение силы против протестующих и фальсификацию выборов.
Инф. «Обзора», BNS
Ключевые слова: Беларусь, выборы, коронавирус
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