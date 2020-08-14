События в Беларуси оттеснили коронавирус на второй план 🔊 Воспроизвести







Премьер Литвы Саулюс Сквернялис в пятницу в Эстонии обсудит с коллегами из стран Балтии ситуацию в Беларуси.



На традиционной неформальной встрече глав правительств Литвы, Латвии и Эстонии в Тарту также планируется обсудить общие меры против распространения коронавируса, информировал BNS пресс-секретарь премьера Томас Бержинскас.



"Темы, конечно, диктуют события последних дней, поэтому, конечно, будет обсуждаться ситуация в Беларуси, будет обсуждаться коронавирусная пандемия, меры в масштабе стран Балтии", - заявил Т. Бержинскас.



Кроме того, планируется обсудить общие энергопроекты и другие вопросы региональной повестки.



Литва предлагает Евросоюзу ввести санкции в отношении представителей белорусских властей, ответственных за применение силы против протестующих и фальсификацию выборов. На традиционной неформальной встрече глав правительств Литвы, Латвии и Эстонии в Тарту также планируется обсудить общие меры против распространения коронавируса, информировал BNS пресс-секретарь премьера Томас Бержинскас."Темы, конечно, диктуют события последних дней, поэтому, конечно, будет обсуждаться ситуация в Беларуси, будет обсуждаться коронавирусная пандемия, меры в масштабе стран Балтии", - заявил Т. Бержинскас.Кроме того, планируется обсудить общие энергопроекты и другие вопросы региональной повестки.Литва предлагает Евросоюзу ввести санкции в отношении представителей белорусских властей, ответственных за применение силы против протестующих и фальсификацию выборов. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, в России Ключевые слова: Беларусь, выборы, коронавирус География: Эстония, Таллин — статья прочитана 209 раз Комментарии