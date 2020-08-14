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События в Беларуси оттеснили коронавирус на второй план





Премьер Литвы Саулюс Сквернялис в пятницу в Эстонии обсудит с коллегами из стран Балтии ситуацию в Беларуси.

На традиционной неформальной встрече глав правительств Литвы, Латвии и Эстонии в Тарту также планируется обсудить общие меры против распространения коронавируса, информировал BNS пресс-секретарь премьера Томас Бержинскас.

"Темы, конечно, диктуют события последних дней, поэтому, конечно, будет обсуждаться ситуация в Беларуси, будет обсуждаться коронавирусная пандемия, меры в масштабе стран Балтии", - заявил Т. Бержинскас.

Кроме того, планируется обсудить общие энергопроекты и другие вопросы региональной повестки.

Литва предлагает Евросоюзу ввести санкции в отношении представителей белорусских властей, ответственных за применение силы против протестующих и фальсификацию выборов.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: политика, в России
Ключевые слова: Беларусь, выборы, коронавирус
География: Эстония, Таллин
статья прочитана 209 раз
добавлена сегодня, 14 августа, 16:00

Комментарии

As
14 августа, 16:15
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Представляю взгляд на события в Белоруссии блогера из Соединенных Штатов Америки.

Белорусский Майдан
youtube.com/watch?v=BqPE3HnHsrQ
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