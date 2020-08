США изъяли груз топлива со следовавших в Венесуэлу иранских танкеров 🔊 Воспроизвести Фото: TASS/Zuma



Американские власти впервые конфисковали груз с топливом с иранских танкеров, которые направлялись в Венесуэлу. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.



Отмечается, что Соединенные Штаты перехватили танкеры Luna, Pandi, Bering и Bella, которые перевозили нефть из Ирана в Венесуэлу. По информации издания, сейчас корабли перенаправляются в Хьюстон (штат Техас).



При этом Вашингтон не прибегал к военной силе при задержании танкеров. Однако подробности захвата кораблей не приводятся. Издание отмечает, что пресс-секретарь министерства юстиции США отказался от комментариев.



При этом Associated Press со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщило, что физически корабли не конфисковывались. Предположительно, власти США пригрозили судовладельцам, страховщикам и капитанам танкеров санкциями, чтобы заставить их передать свой груз, который теперь стал собственностью США.



Посол Ирана в Венесуэле Ходжат Солтани 13 августа заявил, что ни корабли, ни их владельцы не были иранскими, уточняет Associated Press.



В начале июня американский минфин распорядился расширить перечень санкций в отношении Венесуэлы, в который добавили несколько компаний и танкеров для перевозки сырой нефти.



Позже, 2 июля, минфин удалил из санкционного списка компании Adamant Maritime, Sanibel Shiptrade, Delos Voyager Shipping и Romina Maritime. Ограничения также сняли с танкеров, которые связаны с этими компаниями.



В конце марта госсекретарь США Майк Помпео предложил венесуэльскому руководству создать в стране временное правительство для урегулирования кризиса с последующей отменой санкций.



Каракас выступил против такой инициативы со стороны Вашингтона. Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров отметил, что Москва не приветствует ультиматумы и инструменты политического давления.



Источник: "Известия" По данным американской прокуратуры, четыре корабля перевозили в Венесуэлу 1,1 млн баррелей бензина. В южноамериканскую страну танкеры так и не прибыли. Два из этих кораблей позже снова появились возле Кабо-Верде, сообщил второй официальный представитель США.