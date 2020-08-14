И наследие ВКЛ им в помощь! 🔊 Воспроизвести







Комментируя продолжающиеся в Беларуси протесты против фальсификации выборов и применения силы органами правопорядка, ректор Вильнюсского университета (ВУ) историк Римвидас Петраускас заявил, что исторический нарратив Великого княжества Литовского (ВКЛ) может помочь соседней стране стать более европейской.



"Чем больше в историческом самосознании белорусов будет присутствовать ВКЛ, тем эта страна будет более европейской и тем дальше отойдет от российского нарратива", - сказал ректор ВУ в интервью BNS.



Р. Петраускас утверждает, что литовцы могут поддержать белорусов не только морально и финансово, но и напоминанием об общей истории.



Историк уверен, что наследие ВКЛ, один из общих для обеих стран символов - Погоня, который часто можно увидеть во время протестов и на национальных белорусских флагах, показывает, что белорусы хотят жить в другом государстве, не в таком, в котором живут сейчас, однако важно, чтобы наполнение Погони стало демократическим.



Ректор также отметил, что новое поколение, которое доминирует на проходящих протестах, еще, должно быть, успеет создать свою идентичность, передаёт слова историка агентство BNS.



К сожалению, в данном сообщении не уточняется, присутствует ли "российский нарратив" в акциях французских "желтых жилетов" или в нынешних американских "акциях гидности". "Чем больше в историческом самосознании белорусов будет присутствовать ВКЛ, тем эта страна будет более европейской и тем дальше отойдет от российского нарратива", - сказал ректор ВУ в интервью BNS.Р. Петраускас утверждает, что литовцы могут поддержать белорусов не только морально и финансово, но и напоминанием об общей истории.Историк уверен, что наследие ВКЛ, один из общих для обеих стран символов - Погоня, который часто можно увидеть во время протестов и на национальных белорусских флагах, показывает, что белорусы хотят жить в другом государстве, не в таком, в котором живут сейчас, однако важно, чтобы наполнение Погони стало демократическим.Ректор также отметил, что новое поколение, которое доминирует на проходящих протестах, еще, должно быть, успеет создать свою идентичность, передаёт слова историка агентство BNS.К сожалению, в данном сообщении не уточняется, присутствует ли "российский нарратив" в акциях французских "желтых жилетов" или в нынешних американских "акциях гидности". Инф. «Обзора», BNS Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: Великое Княжество Литовское, нарратив — статья прочитана 69 раз Комментарии