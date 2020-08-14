До латвийской границы - рельсом подать! 🔊 Воспроизвести Иллюстрация: www.rail-baltica.lt







Государственная железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) продолжает подготовку к строительству участка железной дороги Rail Baltica от Каунаса через Паневежис до границы с Латвией. Компания ищет подрядчиков, которые смогут проложить или реконструировать связанные с Rail Baltica автомобильные дороги.



Планируемая стоимость работ - 35,318 млн евро (без НДС), продолжительность - пять лет.



В июне этого года был объявлен конкурс на прокладку 100-километрового участка Rail Baltica на север от Каунаса и до границы с Латвией. Общая стоимость этого строительства составляет 475 млн евро, а начало работ намечено на 2021 год.



Стоимость работ по реализации проекта Rail Baltica в странах Балтии составляет 5,8 млрд евро.



Общая длина железной дороги Rail Baltica в трех странах составит 870 км: в Литве – 392, в Латвии – 265, а в Эстонии – 213. Планируется завершить работы к 2026 году. Государственная железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) продолжает подготовку к строительству участка железной дороги Rail Baltica от Каунаса через Паневежис до границы с Латвией. Компания ищет подрядчиков, которые смогут проложить или реконструировать связанные с Rail Baltica автомобильные дороги.Планируемая стоимость работ - 35,318 млн евро (без НДС), продолжительность - пять лет.В июне этого года был объявлен конкурс на прокладку 100-километрового участка Rail Baltica на север от Каунаса и до границы с Латвией. Общая стоимость этого строительства составляет 475 млн евро, а начало работ намечено на 2021 год.Стоимость работ по реализации проекта Rail Baltica в странах Балтии составляет 5,8 млрд евро.Общая длина железной дороги Rail Baltica в трех странах составит 870 км: в Литве – 392, в Латвии – 265, а в Эстонии – 213. Планируется завершить работы к 2026 году. Инф. «Обзора», BNS Категории: в странах Балтии, экономика Ключевые слова: Rail Baltica, Lietuvos gelezinkeliai — статья прочитана 89 раз Комментарии