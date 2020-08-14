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До латвийской границы - рельсом подать!
Государственная железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) продолжает подготовку к строительству участка железной дороги Rail Baltica от Каунаса через Паневежис до границы с Латвией. Компания ищет подрядчиков, которые смогут проложить или реконструировать связанные с Rail Baltica автомобильные дороги.
Планируемая стоимость работ - 35,318 млн евро (без НДС), продолжительность - пять лет.
В июне этого года был объявлен конкурс на прокладку 100-километрового участка Rail Baltica на север от Каунаса и до границы с Латвией. Общая стоимость этого строительства составляет 475 млн евро, а начало работ намечено на 2021 год.
Стоимость работ по реализации проекта Rail Baltica в странах Балтии составляет 5,8 млрд евро.
Общая длина железной дороги Rail Baltica в трех странах составит 870 км: в Литве – 392, в Латвии – 265, а в Эстонии – 213. Планируется завершить работы к 2026 году.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: в странах Балтии, экономика
Ключевые слова: Rail Baltica, Lietuvos gelezinkeliai
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