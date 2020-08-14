За сутки в Литве подтверждено 22 новых случая коронавируса 🔊 Воспроизвести Фото: sam.lrv.lt







За минувшие сутки в Литве подтверждено 22 новых случая коронавируса, общее количество выросло до 2352, сообщило Министерство здравоохранения Литвы в пятницу, 14 августа.



В данный момент коронавирусом больны 567 человек, 1691 человек выздоровел.



От коронавируса в Литве скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 147 завозных случаев.



В изоляции находится 3115 человек.



За сутки проверено 4857 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 570 тыс. 657.



В данный момент коронавирусом больны 567 человек, 1691 человек выздоровел.От коронавируса в Литве скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 147 завозных случаев.В изоляции находится 3115 человек.За сутки проверено 4857 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 570 тыс. 657. Инф. «Обзора», BNS Категории: здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, смертность, коронавирус — статья прочитана 122 раза Комментарии