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За сутки в Литве подтверждено 22 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в Литве подтверждено 22 новых случая коронавируса, общее количество выросло до 2352, сообщило Министерство здравоохранения Литвы в пятницу, 14 августа.
В данный момент коронавирусом больны 567 человек, 1691 человек выздоровел.
От коронавируса в Литве скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 147 завозных случаев.
В изоляции находится 3115 человек.
За сутки проверено 4857 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 570 тыс. 657.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, смертность, коронавирус
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