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Г. Науседа: мы не можем назвать А. Лукашенко законным президентом

Фото из архива "Обзора". Автор - Владимир Клоповский




Президент Литвы Гитанас Науседа заявил иностранным СМИ, что Александр Лукашенко не может считаться законным президентом Беларуси, так как выборы не были свободными и демократическими.

"Мы не можем называть А. Лукашенко законным президентом, так как в Беларуси не было демократических выборов", - заявил британскому телеканалу Sky News Гитанас Науседа.

Представители администрации президента сообщили, что данное интервью Г. Науседа дал в четверг.

Президент предупредил, что при пассивном наблюдении Запада за ситуацией Россия может "полностью интегрировать" Беларусь.

"Россия заинтересована в сателлитном государстве рядом. Беларусь, наверное, будет полностью интегрирована в Россию, если мы будем только пассивно наблюдать за процессом", - сказал Г. Науседа.

По его словам, Евросоюз заинтересован в "стабильной, демократической и суверенной Беларуси".

На этой неделе Г. Науседа предложил посредничество в урегулировании кризиса в Беларуси совместно с президентами Польши, Латвии и Эстонии. Он также добавил, что в случае неудачи этой инициативы придется обсуждать введение санкций.

Министры иностранных дел ЕС, возможно, обсудят санкции за применение силы против протестующих и подтасовку выборов против ответственных чиновников на видеосовещании в пятницу.
BNS
Категории: политика, в странах Балтии
Ключевые слова: Беларусь, Президент Литвы, Гитанас Науседа
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добавлена сегодня, 14 августа, 11:40

Комментарии

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14 августа, 11:50
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Nors Lietuva, vertinant Europos Sąjungos mastu, yra gana maža šalis, ji atlieka neproporcingai didelį vaidmenį dėl situacijos Baltarusijoje ir perėmė lyderės vaidmenį iš Lenkijos, penktadienį rašo amerikiečių naujienų agentūra „Associated Press“.
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/associated-press-lietuva-atlieka-net-neproporcingai-dideli-vaidmeni-del-baltarusijos.d?id=85000585
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