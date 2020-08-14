Г. Науседа: мы не можем назвать А. Лукашенко законным президентом 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора". Автор - Владимир Клоповский







Президент Литвы Гитанас Науседа заявил иностранным СМИ, что Александр Лукашенко не может считаться законным президентом Беларуси, так как выборы не были свободными и демократическими.



"Мы не можем называть А. Лукашенко законным президентом, так как в Беларуси не было демократических выборов", - заявил британскому телеканалу Sky News Гитанас Науседа.



Представители администрации президента сообщили, что данное интервью Г. Науседа дал в четверг.



Президент предупредил, что при пассивном наблюдении Запада за ситуацией Россия может "полностью интегрировать" Беларусь.



"Россия заинтересована в сателлитном государстве рядом. Беларусь, наверное, будет полностью интегрирована в Россию, если мы будем только пассивно наблюдать за процессом", - сказал Г. Науседа.



По его словам, Евросоюз заинтересован в "стабильной, демократической и суверенной Беларуси".



На этой неделе Г. Науседа предложил посредничество в урегулировании кризиса в Беларуси совместно с президентами Польши, Латвии и Эстонии. Он также добавил, что в случае неудачи этой инициативы придется обсуждать введение санкций.



Министры иностранных дел ЕС, возможно, обсудят санкции за применение силы против протестующих и подтасовку выборов против ответственных чиновников на видеосовещании в пятницу. "Мы не можем называть А. Лукашенко законным президентом, так как в Беларуси не было демократических выборов", - заявил британскому телеканалу Sky News Гитанас Науседа.Представители администрации президента сообщили, что данное интервью Г. Науседа дал в четверг.Президент предупредил, что при пассивном наблюдении Запада за ситуацией Россия может "полностью интегрировать" Беларусь."Россия заинтересована в сателлитном государстве рядом. Беларусь, наверное, будет полностью интегрирована в Россию, если мы будем только пассивно наблюдать за процессом", - сказал Г. Науседа.По его словам, Евросоюз заинтересован в "стабильной, демократической и суверенной Беларуси".На этой неделе Г. Науседа предложил посредничество в урегулировании кризиса в Беларуси совместно с президентами Польши, Латвии и Эстонии. Он также добавил, что в случае неудачи этой инициативы придется обсуждать введение санкций.Министры иностранных дел ЕС, возможно, обсудят санкции за применение силы против протестующих и подтасовку выборов против ответственных чиновников на видеосовещании в пятницу. BNS Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Беларусь, Президент Литвы, Гитанас Науседа — статья прочитана 166 раз Комментарии