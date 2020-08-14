|
Г. Науседа: мы не можем назвать А. Лукашенко законным президентом
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил иностранным СМИ, что Александр Лукашенко не может считаться законным президентом Беларуси, так как выборы не были свободными и демократическими.
"Мы не можем называть А. Лукашенко законным президентом, так как в Беларуси не было демократических выборов", - заявил британскому телеканалу Sky News Гитанас Науседа.
Представители администрации президента сообщили, что данное интервью Г. Науседа дал в четверг.
Президент предупредил, что при пассивном наблюдении Запада за ситуацией Россия может "полностью интегрировать" Беларусь.
"Россия заинтересована в сателлитном государстве рядом. Беларусь, наверное, будет полностью интегрирована в Россию, если мы будем только пассивно наблюдать за процессом", - сказал Г. Науседа.
По его словам, Евросоюз заинтересован в "стабильной, демократической и суверенной Беларуси".
На этой неделе Г. Науседа предложил посредничество в урегулировании кризиса в Беларуси совместно с президентами Польши, Латвии и Эстонии. Он также добавил, что в случае неудачи этой инициативы придется обсуждать введение санкций.
Министры иностранных дел ЕС, возможно, обсудят санкции за применение силы против протестующих и подтасовку выборов против ответственных чиновников на видеосовещании в пятницу.
Категории: политика, в странах Балтии
Ключевые слова: Беларусь, Президент Литвы, Гитанас Науседа
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/associated-press-lietuva-atlieka-net-neproporcingai-dideli-vaidmeni-del-baltarusijos.d?id=85000585