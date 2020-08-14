Клайпеда стала столицей конкурса «Наши руки не для скуки», проведённого газетой «Обзор» /добавлено видео/ 🔊 Воспроизвести Николай Логвин (слева) и Александр Ромашкин







Ровно месяц назад были объявлены итоги первого конкурса «Наши руки не для скуки», который проводила редакции газеты «Обзор». И как говорится, «Награда нашла своего героя»!



По поручению главного редактора газеты Александра Шахова эту почётную миссию выполнил старый друг и поклонник газеты - Почётный консул Республики Беларусь в городе Клайпеда Николай Логвин. И как он заметил в своём выступлении, отрадно, что в этом конкурсе самое активное участие приняли клайпедчане: из 18 лауреатов — 12 из Клайпеды. И в этом самая большая заслуга корреспондента газеты Ирины Беляевой. Именно она находила интересных людей, брала интервью и делали их широко известными. Поэтому первый приз заслуженно ей — новое «перо» для новых репортажей. Ведь объявленный второй тур конкурса уже не за горами. И читатели уже стали подсказывать корреспондентам новые имена героев новых репортажей. По поручению главного редактора газеты Александра Шахова эту почётную миссию выполнил старый друг и поклонник газеты - Почётный консул Республики Беларусь в городе Клайпеда Николай Логвин. И как он заметил в своём выступлении, отрадно, что в этом конкурсе самое активное участие приняли клайпедчане: из 18 лауреатов — 12 из Клайпеды. И в этом самая большая заслуга корреспондента газеты Ирины Беляевой. Именно она находила интересных людей, брала интервью и делали их широко известными. Поэтому первый приз заслуженно ей — новое «перо» для новых репортажей. Ведь объявленный второй тур конкурса уже не за горами. И читатели уже стали подсказывать корреспондентам новые имена героев новых репортажей.











Николаю Логвину особенно отрадно было вручать дипломы членам белорусской общины «Крыница»: Марии Коледе, Инне Винниченко и Александру Царегородцеву. Александр оказался единственным, кто был награждён дважды: и как герой репортажа, и как автор о своём старом знакомом Артурасе Савиченко. Артурас - мастер с редким многолетним хобби: он почти с самого детства занимается изготовлением гитар.







Единственным коллективным героем репортажа стала Воскресная школа Покрово-Никольского храма Клайпеды. Ещё раз поздравляем победителей и участников. И как дополнение к наградам всем присутствующим был замечательный концерт ещё одного, можно сказать, Мастера, протоиерея Олега (Штельмана), автора-исполнителя песен на собственные стихи настоятеля православного храма Святых Петра и Павла города Шяуляй.



Наталья ЛЕПЕШКА,



член белорусской общины «Крыница»



Фото: Леонид Соболев







Заслуженные призы и дипломы в Клайпеде получили Вера Васильева и Александр Ромашкин. Статья о нём на сайте газеты «Жизнь, отданная морю» стала своеобразным рекордсменом - более 2,5 тысяч просмотров. Капитан дальнего плавания отдал морю 40 лет, большую часть своей жизни, из них половину - на капитанском мостике. И даже на берегу ни на минуту не расстаётся с кораблями - они постоянно у него перед глазами в виде моделей известных исторических судов, сделанных своими руками. Заслуженный приз будет своеобразным подарком к предстоящему юбилею Мастера.Николаю Логвину особенно отрадно было вручать дипломы членам белорусской общины «Крыница»: Марии Коледе, Инне Винниченко и Александру Царегородцеву. Александр оказался единственным, кто был награждён дважды: и как герой репортажа, и как автор о своём старом знакомом Артурасе Савиченко. Артурас - мастер с редким многолетним хобби: он почти с самого детства занимается изготовлением гитар.Единственным коллективным героем репортажа стала Воскресная школа Покрово-Никольского храма Клайпеды. Ещё раз поздравляем победителей и участников. И как дополнение к наградам всем присутствующим был замечательный концерт ещё одного, можно сказать, Мастера, протоиерея Олега (Штельмана), автора-исполнителя песен на собственные стихи настоятеля православного храма Святых Петра и Павла города Шяуляй. специально для «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: конкурс, газета, "Обзор", победители, «Наши руки не для скуки» География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 285 раз Комментарии