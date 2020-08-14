Очередной «Оскар» разыгрывался в Друскининкай на фестивале «Sankryža/Перекрёсток» 🔊 Воспроизвести







12 августа на Международном театральном фестивале «Sankryža/Перекрёсток» в Друскининкай был представлен спектакль "Продукт", привезённый из Германии и поставленный по пьесе знаменитого британского драматурга Марка Рэвенхилла.



Марк Рэвенхилл известен литовскому зрителю по нашумевшему, очень сильному спектаклю ОКТ Оскараса Коршуноваса "Shoping and fucking".



Как всегда, у Марка Рэвенхилла очень острая тема, на сей раз - международный терроризм, но представлена она легко и весело, доведя до абсурда саму идею террориста-смертника (хотя на самом деле, совсем не смешно).



Может быть, именно про эту пьесу и этот спектакль можно сказать: "Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно".



На сцене - один из ведущих актеров Германии Алекс Борис. Его персонаж - продюсер, задача которого, уговорить "звезду" сыграть одну из главных ролей в фильме с нелепым сценарием про терроризм: тут и любовь, и секс, и смерть, и взрывы... Словом, лирико-трагикомический фантастический боевик. И "Оскар" гарантирован! Марк Рэвенхилл известен литовскому зрителю по нашумевшему, очень сильному спектаклю ОКТ Оскараса Коршуноваса "Shoping and fucking".Как всегда, у Марка Рэвенхилла очень острая тема, на сей раз - международный терроризм, но представлена она легко и весело, доведя до абсурда саму идею террориста-смертника (хотя на самом деле, совсем не смешно).Может быть, именно про эту пьесу и этот спектакль можно сказать: "Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно".На сцене - один из ведущих актеров Германии Алекс Борис. Его персонаж - продюсер, задача которого, уговорить "звезду" сыграть одну из главных ролей в фильме с нелепым сценарием про терроризм: тут и любовь, и секс, и смерть, и взрывы... Словом, лирико-трагикомический фантастический боевик. И "Оскар" гарантирован!



Словом, полный Happy end! Осталось только призадуматься о серьезности сегодняшней ситуации в мире...



Но впереди еще несколько прекрасных дней фестиваля!



Напомним, на все спектакли фестиваля вы можете приобрести билеты в системе Bilietai.lt, а также в санаториях "Беларусь", "Eglès sanatorija", "Grand SPA Lietuva" и Info centras Друскининкай.



Фоторепортаж Арона Соскина, специально для "Обзора"



"Звезду" в этом спектакле играла очаровательная Анна Кривенокене из Друскининкай, которая прекрасно справилась со своей ролью, как будто для написанной. Яркий эмоциональный продюсер (арт.А.Борис), пожалуй, может убедить кого угодно, в чем угодно и добиться своего!Словом, полный Happy end! Осталось только призадуматься о серьезности сегодняшней ситуации в мире...Но впереди еще несколько прекрасных дней фестиваля!Напомним, на все спектакли фестиваля вы можете приобрести билеты в системе Bilietai.lt, а также в санаториях "Беларусь", "Eglès sanatorija", "Grand SPA Lietuva" и Info centras Друскининкай. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: фестиваль, Друскининкай, «Sankryža», «Перекрёсток» География: Литва, Друскининкай — статья прочитана 100 раз Комментарии