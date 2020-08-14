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Очередной «Оскар» разыгрывался в Друскининкай на фестивале «Sankryža/Перекрёсток»





12 августа на Международном театральном фестивале «Sankryža/Перекрёсток» в Друскининкай был представлен спектакль "Продукт", привезённый из Германии и поставленный по пьесе знаменитого британского драматурга Марка Рэвенхилла.

Марк Рэвенхилл известен литовскому зрителю по нашумевшему, очень сильному спектаклю ОКТ Оскараса Коршуноваса "Shoping and fucking".

Как всегда, у Марка Рэвенхилла очень острая тема, на сей раз - международный терроризм, но представлена она легко и весело, доведя до абсурда саму идею террориста-смертника (хотя на самом деле, совсем не смешно).

Может быть, именно про эту пьесу и этот спектакль можно сказать: "Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно".

На сцене - один из ведущих актеров Германии Алекс Борис. Его персонаж - продюсер, задача которого, уговорить "звезду" сыграть одну из главных ролей в фильме с нелепым сценарием про терроризм: тут и любовь, и секс, и смерть, и взрывы... Словом, лирико-трагикомический фантастический боевик. И "Оскар" гарантирован!
"Звезду" в этом спектакле играла очаровательная Анна Кривенокене из Друскининкай, которая прекрасно справилась со своей ролью, как будто для написанной. Яркий эмоциональный продюсер (арт.А.Борис), пожалуй, может убедить кого угодно, в чем угодно и добиться своего!

Словом, полный Happy end! Осталось только призадуматься о серьезности сегодняшней ситуации в мире...

Но впереди еще несколько прекрасных дней фестиваля!

Напомним, на все спектакли фестиваля вы можете приобрести билеты в системе Bilietai.lt, а также в санаториях "Беларусь", "Eglès sanatorija", "Grand SPA Lietuva" и Info centras Друскининкай.

Фоторепортаж Арона Соскина, специально для "Обзора"

Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: фестиваль, Друскининкай, «Sankryža», «Перекрёсток»
География: Литва, Друскининкай
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добавлена сегодня, 14 августа, 13:30

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