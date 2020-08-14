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Литовская компания начинает производство антител для борьбы с коронавирусом
В пресс-релизе В. Бумялиса выражается надежда, что созданные Memo Therapeutics AG и произведенные Biotechpharma антитела в случае положительных клинических испытаний попадут на рынок в 2021 году.
В пресс-релизе отмечено, что Botechpharma оптимизирует линии клеток млекопитающих для биосинтеза этих антител, а также будет производить отвечающие стандартам лучших производственных практик антитела для исследований.
Косвенно контролируемая В. Бумялисом Biotechpharma в прошлом году заработала почти 16 млн евро чистой прибыли, ее доход составил 37,703 млн евро.
76 % акций Biotechpharmа принадлежат предприятию В. Бумялиса Biosantara, 15,7% – управляющей имуществом компании Northway turto valdymas, 8,3% – зарегистрированной в Великобритании компании Northway Holdings Limited.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: Biotechpharma, коронавирус, антитела
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